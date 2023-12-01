Машины греются в объятиях друг друга в Петербурге. На Пулковском — синхронное ныряние «Фольксвагенов» в сугроб

В первый день зимы водителей на дорогах Петербурга непреодолимо тянет друг к другу. Вместе с авариями на городских улицах растут и пробки — они уже больше обычного.



По данным «Яндекс.Пробок», в третьем часу дня 1 декабря пробки на дорогах Петербурга составляют 5 баллов. Обычно в это время плотность движения на балл меньше. Вскоре заторы начнут расти, и уже к 17 часам ожидают 8 баллов.

Между тем даже днем петербургские улицы продолжают пестрить ДТП. На Гороховой улице, перед въездом на Каменный мост, легковой автомобиль въехал в бок кроссоверу, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». В результате оказалась перегорожена половина улицы.