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    Машины греются в объятиях друг друга в Петербурге. На Пулковском — синхронное ныряние «Фольксвагенов» в сугроб

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    В первый день зимы водителей на дорогах Петербурга непреодолимо тянет друг к другу. Вместе с авариями на городских улицах растут и пробки — они уже больше обычного.

    По данным «Яндекс.Пробок», в третьем часу дня 1 декабря пробки на дорогах Петербурга составляют 5 баллов. Обычно в это время плотность движения на балл меньше. Вскоре заторы начнут расти, и уже к 17 часам ожидают 8 баллов.

    Между тем даже днем петербургские улицы продолжают пестрить ДТП. На Гороховой улице, перед въездом на Каменный мост, легковой автомобиль въехал в бок кроссоверу, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». В результате оказалась перегорожена половина улицы.

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    Аналогичную картину изобразили на пересечении Лиговского проспекта и Свечного переулка две «Лады».

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    На улице Маршала Захарова, перед проспектом Маршала Жукова, легковой автомобиль догнал кроссовер в правом ряду, заставив других водителей объезжать по единственной свободной полосе, рассказала в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Анна.

    Автор: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    На улице Чекистов такой же трюк провернул автобус № 300 с легковой машиной, пишут в «Мегаполисе». Люди в аварии не пострадали, добавляют очевидцы.

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    На Пулковском шоссе случилась встреча «земляков». Два Volkswagen, легковой и минивэн, умудрились параллельно друг другу съехать рядышком в один сугроб на газоне.

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    При этом утром пробки в Петербурге были в пределах нормы — 6 баллов. Это на балл меньше, чем накануне, когда город вновь заметало снегом. Загруженней всего были Пискарёвский проспект, проспект Энгельса — Большой Сампсониевский и проспект Культуры — Тихорецкий проспект в центр. А самые большие пробки собрались на Московском шоссе — оно в утреннем топ-5 оказалось аж дважды:

    • в 9:48 на Московском шоссе собрался затор в 5,1 км от Колпинского шоссе до поворота к заводу Foxconn;
    • в 8:48 на Выборгском шоссе — 5 км от остановки 25-й километр до улицы Ломоносова;
    • в 9:08 на внутреннем кольце КАД — 4,8 км от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной;
    • в 9:56 на Московском шоссе — 4,7 км от 3-го Бадаевского проезда до центра Scania;
    • в 8:24 на Колтушском шоссе и проспекте Косыгина — 4,6 км от поворота к логистическому складу до проспекта Наставников.
    Фото: «Мегаполис»
    Фото: «Мегаполис»

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