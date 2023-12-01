«Нет сомнений, что Петербург поддержит президента». Вице-губернатор Чечина пообещала, что город станет лидером по поддержке Путина

Последний анонсировал насыщенный выборами следующий год. «Наша задача — чтобы наши сторонники не оставили свой голос под подушкой или на даче. Петербург должен внести вклад в копилку победы», — призвал он коллег. Турчак попросил их усилить агитационную работу в районных чатах и забыть о внутренних размолвках.

«Единая Россия» провела партийную конференцию в Петербурге. Выступить перед активистами и депутатами приехали городские чиновники, лидер петербургской ячейки Сергей Боярский и секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

На конференции также выступили вице-губернаторы Борис Пиотровский и Наталья Чечина — они оба отвечают за разные аспекты внутренней политики.

«Уверена в том, что мы выйдем в лидеры. Мы — город президента. «Единая Россия», конечно, вокруг президента объединилась, и нет сомнений, что в 2024 году Петербург поддержит нашего президента и мы будем в лидерах», — заявила Чечина.