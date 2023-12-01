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    Второй этап трамвайной линии до Славянки получил разрешение на строительство

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    Госстройнадзор выдал разрешение на строительство второго этапа трамвайной линии «Станция метро «Купчино» — Шушары — Славянка». Это следует из данных, опубликованных на сайте службы.

    Разрешение выдано компании «БалтНедвижСервис» сроком до 29 ноября 2025 года. Речь идет о строительстве участка от трамвайного депо до жилого района Славянка.

    Как сообщает 1 декабря пресс-служба Смольного, в настоящее время идет строительство первого этапа трамвайной линии до поселка Шушары, в том числе и комплекса зданий депо.

    В 2022 году проект трамвайной линии получил положительное заключение госэкспертизы и был включен в городской бюджет. Реализует его «Балтнедвижсервис» по концессионному соглашению с городом, подготовительные работы уже идут. Завершить стройку намерены в 2024 году. Предполагается создание первого в России трамвайного вокзала. Сейчас обсуждается возможность продления линии из Шушар до аэропорта Пулково.

    Протяженность всей трамвайной линии «Славянка» составит не менее 21 км, по ходу движения планируется 24 остановочных пункта. В планах запустить по ней 22 подвижных состава длиной до 30 метров и вместимостью 220 мест, где не меньше 45 мест будут сидячими.

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