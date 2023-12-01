Второй этап трамвайной линии до Славянки получил разрешение на строительство

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство второго этапа трамвайной линии «Станция метро «Купчино» — Шушары — Славянка». Это следует из данных, опубликованных на сайте службы.
Разрешение выдано компании «БалтНедвижСервис» сроком до 29 ноября 2025 года. Речь идет о строительстве участка от трамвайного депо до жилого района Славянка.
Как сообщает 1 декабря пресс-служба Смольного, в настоящее время идет строительство первого этапа трамвайной линии до поселка Шушары, в том числе и комплекса зданий депо.