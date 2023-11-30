СМИ: в Финляндии уничтожат 425 тысяч животных из-за угрозы эпидемии

На жестокие меры готовятся пойти власти Финляндии, чтобы остановить распространение вируса птичьего гриппа на зверофермах страны. Как сообщают 30 ноября финские СМИ, накануне вирус был обнаружен в пяти новых местах.

В настоящее время власти готовятся закрыть 12 звероферм. Всего в Финляндии птичий грипп выявлен в 65 зверохозяйствах.



По данным СМИ Суоми, чтобы остановить вирус, чиновники намерены усыпить 425 000 животных. Погибнут 121 000 норок, 287 000 лисиц и 17 000 енотов.

Напомним, в конце августа в Норвегии забили 40 северных оленей, которые перешли границу и паслись в России, только чтобы избежать штрафов. Норвежские власти не хотели выплачивать компенсации за то, что олени кормились в заповедниках на территории РФ. Чтобы они не вернулись в Россию снова — животных умертвили.