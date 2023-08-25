В Норвегии убили 40 северных оленей, чтобы те не вернулись в Россию. Расправа ждет еще двух

В Норвегии забили 40 северных оленей, которые паслись в России, передает 25 августа Associated Press. И такая же печальная судьба ожидает еще двух животных, когда они пересекут границу.
Дело в том, что норвежские власти не хотят выплачивать России компенсации за то, что животные переходят границу и пасутся в заповедниках на территории РФ. Чиновников можно понять, потому что суммы штрафов впечатляют.
По данным AP, за каждого оленя приходится платить почти
Норвегия в экстренном порядке восстанавливает старый забор на границе с Россией, построенный еще в 1954 году, чтобы остановить миграцию животных в РФ и обратно. Масштабная реконструкция обойдется «всего» в
Из публикации AP можно седлать вывод, что норвежцы решили забить тех оленей, которые уже «знают дорогу» в Россию, чтобы животные не вернулись в полюбившиеся угодья и не стали причиной новых штрафов. 40 оленей уже уничтожили, возвращения еще двух ожидают.