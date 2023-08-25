В Норвегии убили 40 северных оленей, чтобы те не вернулись в Россию. Расправа ждет еще двух

В Норвегии забили 40 северных оленей, которые паслись в России, передает 25 августа Associated Press. И такая же печальная судьба ожидает еще двух животных, когда они пересекут границу.



Дело в том, что норвежские власти не хотят выплачивать России компенсации за то, что животные переходят границу и пасутся в заповедниках на территории РФ. Чиновников можно понять, потому что суммы штрафов впечатляют.

