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    В Норвегии убили 40 северных оленей, чтобы те не вернулись в Россию. Расправа ждет еще двух

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    В Норвегии забили 40 северных оленей, которые паслись в России, передает 25 августа Associated Press. И такая же печальная судьба ожидает еще двух животных, когда они пересекут границу.

    Дело в том, что норвежские власти не хотят выплачивать России компенсации за то, что животные переходят границу и пасутся в заповедниках на территории РФ. Чиновников можно понять, потому что суммы штрафов впечатляют.

    По данным AP, за каждого оленя приходится платить почти 50 000 крон ($4700). Другой иск требует единовременной выплаты в размере почти 47 миллионов крон ($4,4 миллиона) в общей сложности за те дни, когда животные паслись на территории ФГБУ «Государственный заповедник "Пасвик"» в Мурманской области.

    Норвегия в экстренном порядке восстанавливает старый забор на границе с Россией, построенный еще в 1954 году, чтобы остановить миграцию животных в РФ и обратно. Масштабная реконструкция обойдется «всего» в $348 000.

    Из публикации AP можно седлать вывод, что норвежцы решили забить тех оленей, которые уже «знают дорогу» в Россию, чтобы животные не вернулись в полюбившиеся угодья и не стали причиной новых штрафов. 40 оленей уже уничтожили, возвращения еще двух ожидают.

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    ОлениНорвегияУбить оленей
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