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    Из Петербурга за границу чаще всего летают в Турцию и в Минск

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    Более 400 тысяч авиапассажиров пользовались маршрутом Петербург — Стамбул с начала 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба «Воздушных ворот Северной столицы» 30 ноября.

    В Пулково отметили, что Стамбул является вторым по востребованности среди зарубежных направлений — в этом году 13% международного пассажиропотока приходится на этот город. Рейсы в Стамбул выполняются 5 раз в день. Перелеты осуществляют авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus Airlines и «Россия».

    На первом месте по заграничному пассажиропотоку идет тоже Турция, а точнее, курортный город Анталья. Третий по популярности — Минск.

    Ранее стало известно, что авиакомпания Red Wings удвоила количество рейсов из Петербурга в Тбилиси.

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    Аэропорт Пулково
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