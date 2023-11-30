Из Петербурга за границу чаще всего летают в Турцию и в Минск

Более 400 тысяч авиапассажиров пользовались маршрутом Петербург — Стамбул с начала 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба «Воздушных ворот Северной столицы» 30 ноября.



В Пулково отметили, что Стамбул является вторым по востребованности среди зарубежных направлений — в этом году 13% международного пассажиропотока приходится на этот город. Рейсы в Стамбул выполняются 5 раз в день. Перелеты осуществляют авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus Airlines и «Россия».

На первом месте по заграничному пассажиропотоку идет тоже Турция, а точнее, курортный город Анталья. Третий по популярности — Минск.