Подозреваемому в нападении на подростков на Туристской суд избрал запрет определенных действий

Приморский районный суд избрал запрет определенных действий петербуржцу, которого подозревают в хулиганстве с применением насилия в отношении подростков. Об этом 30 ноября сообщает Объединенная пресс-служба судов города.



В середине ноября уличные камеры зафиксировали, как взрослый мужчина преследует мадьчиков и накидывается на них с кулаками во дворах на Туристской улице. Подростки 7 и 13 лет получили серьезные травмы: младший в районе глаза, старший на руке. 29 ноября подозреваемый был задержан.



Следствие ходатайствовало о заключении под стражу, однако суд запретил мужчине выходить за пределы жилого помещения, находиться за пределами Петербурга и поселка Оккервиль Ленинградской области без письменного разрешения, общаться со свидетелями и потерпевшими, разглашать данные предварительного расследования, а также вести переговоры с использованием любых средств связи и интернета.

