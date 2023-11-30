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    Подозреваемому в нападении на подростков на Туристской суд избрал запрет определенных действий

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    Приморский районный суд избрал запрет определенных действий петербуржцу, которого подозревают в хулиганстве с применением насилия в отношении подростков. Об этом 30 ноября сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

    В середине ноября уличные камеры зафиксировали, как взрослый мужчина преследует мадьчиков и накидывается на них с кулаками во дворах на Туристской улице. Подростки 7 и 13 лет получили серьезные травмы: младший в районе глаза, старший на руке. 29 ноября подозреваемый был задержан.

    Следствие ходатайствовало о заключении под стражу, однако суд запретил мужчине выходить за пределы жилого помещения, находиться за пределами Петербурга и поселка Оккервиль Ленинградской области без письменного разрешения, общаться со свидетелями и потерпевшими, разглашать данные предварительного расследования, а также вести переговоры с использованием любых средств связи и интернета.

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