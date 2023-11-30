Градозащитники проводят обсуждение Генплана прямо в здании, где идет снос

В ресторане «Кавказский двор» на Приморском проспекте, несмотря на ведущиеся работы по сносу здания, 30 ноября началось общественное обсуждение проекта нового Генплана Петербурга, организованное градозащитниками. Об этом сообщил градозащитный телеграм-канал «SOS СПб Снос».
Общественное обсуждение Генплана, а также его проблемных точек, с участием горожан, активистов, экспертов и депутатов, было назначено на 15:00 30 ноября. Однако за несколько часов до начала мероприятия в здание ресторана пришли сотрудники комитета по контролю за имуществом и представители СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества». Они начали принудительный демонтаж объекта.
Ранее в комитете «Фонтанке» пояснили, что договор с городом на участок был расторгнут еще летом 2023 года, а арендатора уведомляли о необходимости добровольно освободить занимаемую территорию. Владелец ресторана Андрей Николаев считает снос незаконным. В арбитражном суде по иску к ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» юрлицу не удалось оспорить расторжение договора.
На общественном обсуждении градозащитники планировали обсудить снос домов в Лахте и поселке Александровская ради строительства транспортной развязки и дорог, а также снос зданий из-за строительства Большого Смоленского моста и демонтаж жилых домов Фарфоровского поста ради строительства высокоскоростной ж/д магистрали ВСМ.