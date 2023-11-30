    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, Сильный снег

    Ощущается как -6

    1 м/с, вос

    753мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd88.88eur97.65

    Градозащитники проводят обсуждение Генплана прямо в здании, где идет снос

    1927
    13 комментариев

    В ресторане «Кавказский двор» на Приморском проспекте, несмотря на ведущиеся работы по сносу здания, 30 ноября началось общественное обсуждение проекта нового Генплана Петербурга, организованное градозащитниками. Об этом сообщил градозащитный телеграм-канал «SOS СПб Снос».

    ПоделитьсяПоделиться

    Общественное обсуждение Генплана, а также его проблемных точек, с участием горожан, активистов, экспертов и депутатов, было назначено на 15:00 30 ноября. Однако за несколько часов до начала мероприятия в здание ресторана пришли сотрудники комитета по контролю за имуществом и представители СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества». Они начали принудительный демонтаж объекта.

    Ранее в комитете «Фонтанке» пояснили, что договор с городом на участок был расторгнут еще летом 2023 года, а арендатора уведомляли о необходимости добровольно освободить занимаемую территорию. Владелец ресторана Андрей Николаев считает снос незаконным. В арбитражном суде по иску к ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» юрлицу не удалось оспорить расторжение договора.

    На общественном обсуждении градозащитники планировали обсудить снос домов в Лахте и поселке Александровская ради строительства транспортной развязки и дорог, а также снос зданий из-за строительства Большого Смоленского моста и демонтаж жилых домов Фарфоровского поста ради строительства высокоскоростной ж/д магистрали ВСМ.

    Фото: SOS СПб СНОС

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 13

    Гость30 Ноя 2023 в 16:47
    Совпадение? не думаю!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close