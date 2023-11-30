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    ХАМАС: устроившие теракт в Иерусалиме двое мужчин были членами «Аль-Кассам»

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    Движение ХАМАС заявило, что устроившие теракт в Иерусалиме двое мужчин были членами военного крыла движения — бригад «Аль-Кассам». Об этом в четверг, 30 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

    «Два члена «Аль-Кассам» <…> провели диверсионную операцию в поселении Рамот в оккупированном Иерусалиме, приведшую к гибели трех поселенцев и ранению других», — сказано в заявлении ХАМАС.

    В движении добавили, что «операция стала ответом на беспрецедентные преступления оккупации, включая жестокие массовые убийства в секторе Газа».

    Израильские СМИ опубликовали видео стрельбы в Иерусалиме. На автобусной остановке убиты три человека: 24-летняя девушка, пожилой мужчина и женщина. Еще шесть человек получили ранения — двое находятся в критическом состоянии.

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