ХАМАС: устроившие теракт в Иерусалиме двое мужчин были членами «Аль-Кассам»

Движение ХАМАС заявило, что устроившие теракт в Иерусалиме двое мужчин были членами военного крыла движения — бригад «Аль-Кассам». Об этом в четверг, 30 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

«Два члена «Аль-Кассам» <…> провели диверсионную операцию в поселении Рамот в оккупированном Иерусалиме, приведшую к гибели трех поселенцев и ранению других», — сказано в заявлении ХАМАС.



В движении добавили, что «операция стала ответом на беспрецедентные преступления оккупации, включая жестокие массовые убийства в секторе Газа».

