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    В Кремле назвали «абсурдным и глупым» решение Болгарии не пропускать самолет с Марией Захаровой

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    Решение властей Болгарии не пропускать летевший в Северную Македонию правительственный борт, на котором находилась официальный представитель МИД России Мария Захарова, не укладывается ни в какие рамки. Такое мнение 30 ноября в ходе конференц-колла с журналистами высказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента.

    «Хочется обратиться к болгарскому руководству и призвать их все-таки попытаться из последних сил сохранить трезвость в принимаемых решениях», — заявил Дмитрий Песков, назвав перед этим решение болгар абсурдным и глупым и «не укладывающимся ни в какие рамки». Его слова приводит РИА Новости.

    Как информирует ТАСС, ранее для участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье вылетел министр иностранных дел России Сергей Лавров. Самолет летел через Грецию, а не Болгарию, как ожидалось. По информации госагентства, Болгария отказала в пролете самолету, если на нем есть Захарова. Официальный представитель МИД назвала это решение «опасной глупостью».

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