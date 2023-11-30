В Кремле назвали «абсурдным и глупым» решение Болгарии не пропускать самолет с Марией Захаровой

Решение властей Болгарии не пропускать летевший в Северную Македонию правительственный борт, на котором находилась официальный представитель МИД России Мария Захарова, не укладывается ни в какие рамки. Такое мнение 30 ноября в ходе конференц-колла с журналистами высказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента.

«Хочется обратиться к болгарскому руководству и призвать их все-таки попытаться из последних сил сохранить трезвость в принимаемых решениях», — заявил Дмитрий Песков, назвав перед этим решение болгар абсурдным и глупым и «не укладывающимся ни в какие рамки». Его слова приводит РИА Новости.