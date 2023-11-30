    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -6

    1 м/с, с-в

    755мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.88eur97.65

    Путин назвал Киссинджера выдающимся дипломатом и мудрым деятелем

    970
    6 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования Нэнси Киссинджер, вдове экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, о смерти которого стало известно 30 ноября. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    «Ушёл из жизни выдающийся дипломат, мудрый и дальновидный государственный деятель, на протяжении многих десятилетий пользовавшийся заслуженным авторитетом во всём мире», — говорится в письме.

    Путин отметил, что с именем Киссинджера неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, позволившая в своё время добиться разрядки международной напряжённости и выйти на договоренности между США и СССР по глобальной безопасности.

    Российский лидер сказал о том, что много раз лично общался с экс-госсекретарем и сохранит самую светлую память о нем. Путин пожелал семье Киссинджера душевной стойкости перед лицом тяжёлой утраты.

    Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что Киссинджер много лет верно служил своей стране, был прагматиком, принимавшим во внимание реалии, а не просто следовавшим канонам внешней политики Вашингтона. «Сейчас в американской администрации и западном мире нет и следа таких людей. Покойся с миром», — добавил он.

    Американский дипломат и лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер ушел из жизни 29 ноября в возрасте 100 лет. В Нью-Йорке будет организована публичная поминальная служба. Подробнее о его политической и дипломатической карьере читайте на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close