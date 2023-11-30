Путин назвал Киссинджера выдающимся дипломатом и мудрым деятелем

Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования Нэнси Киссинджер, вдове экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, о смерти которого стало известно 30 ноября. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Ушёл из жизни выдающийся дипломат, мудрый и дальновидный государственный деятель, на протяжении многих десятилетий пользовавшийся заслуженным авторитетом во всём мире», — говорится в письме.
Путин отметил, что с именем Киссинджера неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, позволившая в своё время добиться разрядки международной напряжённости и выйти на договоренности между США и СССР по глобальной безопасности.
Российский лидер сказал о том, что много раз лично общался с экс-госсекретарем и сохранит самую светлую память о нем. Путин пожелал семье Киссинджера душевной стойкости перед лицом тяжёлой утраты.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что Киссинджер много лет верно служил своей стране, был прагматиком, принимавшим во внимание реалии, а не просто следовавшим канонам внешней политики Вашингтона. «Сейчас в американской администрации и западном мире нет и следа таких людей. Покойся с миром», — добавил он.
Американский дипломат и лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер ушел из жизни 29 ноября в возрасте 100 лет. В Нью-Йорке будет организована публичная поминальная служба. Подробнее о его политической и дипломатической карьере читайте на «Фонтанке».