Фото: Станислав Красильников/ТАСС Поделиться Поделиться





Уход европейских компаний с рынка производства сжиженного природного газа затормозил реализацию четырех многомиллионных проектов, запланированных в России, выяснила «Фонтанка» на форуме СПГ, который проходит в эти дни в Петербурге.



После того, как Европа резко сократила импорт российского газа по трубопроводам, в том числе, из-за диверсии на Северном потоке, осталась довольно широкая лазейка для экспорта именно сжиженного газа, против которого санкции пока не так строги. Примеру, по итогам первого полугодия 2023 года Россия стала крупнейшим поставщиком СПГ в Испании. Более того, Европа остается крупным хабом для международной логистики российского газа. Хотя Великобритания и Голландия запретили его перегружать в своих портах, Бельгия и Франция продолжают это делать. И из 17,8 млрд кубометров СПГ, прибывшего в Европу за 9 месяцев 2023 года, более 20% последовали дальше, в основном в Бангладеш, Китай и Японию. Все это позволило «Газпрому» не только не снизить объемы добычи, но и начать их наращивать. Так что индустрия по сжижению природного газа без преувеличения становится для России стратегической.



По данным ОПЕК, Россия, наряду с Ираном, Катаром и США, входит в четверку лидеров по запасам газа в мире. Однако на сегодняшний день в России работают два крупнотоннажных завода по производству СПГ — «Ямал СПГ», мощностью 17,4 млн тонн в год и проект «Газпрома» «Сахалин-2», мощностью до 11 млн тонн.

— Если говорить про старт больших и крупных проектов, которые были запланированы, как минимум, сдвинулись по срокам реализации. Везде по-разному. Где на год, где на два. Где вообще непонятно. Вчера Ялов (заместитель председателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов — прим. ред.) говорил про «Русхимальянс», «Усть-Лугу». Сказал, сроков мы называть не будем. Это такой процесс. Потому что слишком много неизвестных, когда мы придем до точки. «Штокман» вообще отложили, у «Дальневосточной» неопределенность, у «Новатэка» тоже сдвиг по срокам — «Арктик СПГ-2», который мы делали, тоже сдвигается, — говорит президент Национальной ассоциации СПГ Павел Сарафанников.



Возможность строительства завода на Штокмановском месторождении в Баренцевом море рассматривал «Газпром». Оценочная мощность предприятия составляет до 30 млн т в год.

«Дальневосточный СПГ» мощностью 6,2 млн тонн в год в рамках проекта «Сахалин-1» планировала построить «Роснефть».

Проект «Арктик СПГ 2» проектной мощностью 19,8 млн т в год. реализует «НОВАТЭК». В июне сообщалось, что инвестиции в него превысят 22 миллиарда долларов по сравнению с первоначальной в 21,3 млрд из-за изменения схемы энергообеспечения.



Уход европейских компаний из России застопорил строительство и Амурского газоперерабатывающего завода (проект «Газпрома» — прим. ред.), на полную проектную мощность завод должен был выйти в 2025 году. На монтаже оборудования работала компания «Linde» (основана в Германии, штаб-квартира в Ирландии — прим.ред.).



— В марте прошлого года их специалисты, которые работали на монтаже, руки подняли, сели в самолет, и все. Все упало. И сейчас вот, по прошествии полутора лет, его только-только, правдами, неправдами, оживили и начали вводить в эксплуатацию, — рассказали на форуме игроки отрасли.



Лицензиары среднетоннажного завода по производству сжиженного природного газа «Криогаз-Высоцк СПГ» (реализует «Новатэк») — французы. Мало того, что европейское оборудование очень дорогое, так еще и подпадает под критерий энергетического, на которое наложены самые высочайшие санкции. Что тянет за собой проблемы с монтажом, обслуживанием и модернизацией. Техника сжижения газа для многотоннажного производства очень сложная, и компаний, которые обладают компетенциями по изготовлению необходимого оборудования, достаточно мало. А если речь идет еще и о проектировании такого оборудования, таких еще меньше, говорят игроки отрасли.



И если малотоннажное производство СПГ российские компании освоили, и таких заводов много, то по среднетоннажному (от 700 тысяч тонн по году и до двух миллионов) и крупнотоннажному (мощностью порядка 10 миллионов тонн в год и более), обеспечивающему экспорт СПГ, их единицы. И все они завязаны на импортном оборудовании.



— Основные вопросы, которые у нас сейчас появились с тем, что европейские компании ушли — отсутствие собственных технологий и наличие, скажем так, критически важного оборудования. Если мы говорим о малотоннажном производстве, то здесь у нас есть компетенции, есть профит, то среднетоннажные и крупнотоннажные полностью были основаны на иностранных технологиях. Критические элементы в технологии тоже были в основном иностранного производства, — отмечает Павел Сарафанников.



В начале ноября министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что экспорт СПГ в 2023 году останется на уровне прошлого года. Согласно данным Минэкономразвития, в 2022 году Россия экспортировала 32,9 млн т СПГ, а план на 2023 год — 33,3 млн т. Однако, по данным Росстата, производство российского СПГ за девять месяцев текущего года, в сравнении с прошлым периодом, снизилось на 4,4%, до 23,6 миллиона тонн. Но даже 33 миллиона тонн СПГ — это критически мало: для того, чтобы удержать свою долю на мировом газовом рынке, Россия должна производить как минимум 150 млн тонн СПГ ежегодно.



Ранее заместитель председателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов заявил, что многомиллионный проект в Усть-Луге по сжижению и переработке природного газа реализуется активно, но в режиме тишины.

