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    Во Фрунзенском районе мама восьмилетнего пловца заявила в полицию о сексуальных домогательствах к сыну

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    Во Фрунзенском районе мама восьмилетнего пловца заявила в полицию, что в местной спортивной школе ее ребенка сексуально домогался одногруппник.

    Как рассказала «Фонтанке» 29 ноября мама мальчика, эпизодов с сексуальными домогательствами в раздевалке бассейна было два: 18 и 25 ноября, по субботам. По словам женщины, в первый раз ребенок пожаловался тренеру, но помощи не получил. Дома о случившемся мальчик рассказывать не стал, а тренер не поставила его родителей в известность об инциденте. Только после второго случая сын заговорил о случившемся с мамой.

    Предполагаемый обидчик занимается плаванием в одной группе с ним, при этом он старше на 2–3 года. Дождавшись, когда в раздевалке не останется никого, кроме него и объекта его намерений, он подошел к сыну заявительницы сзади.

    «Дословно ребенок объяснил, что случилось, так: "Раздвинул булки и пытался — туда", — рассказала «Фонтанке» мама потерпевшего мальчика. — Я спросила: "Получилось?" Он ответил: "Не получилось, потому что я успел зажать. Он ударил меня пару раз по голове и отпустил". Я связалась с тренером. Она сказала, что этот мальчик, который "пытался — туда", объяснил ей, что "все его друзья так делают". Я хочу, чтобы тренер в этой ситуации была привлечена к ответственности, так как она не предприняла никаких мер, чтобы это не повторилось, когда мой сын пожаловался ей на домогательства в первый раз, и даже не сообщила мне об этом».

    Женщина подчеркнула, что теперь в случившемся будут разбираться компетентные органы: она написала заявления не только в полицию, но и в прокуратуру Фрунзенского района.

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    Сексуальные домогательства
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