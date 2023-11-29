Завел в мусороприемник, расстегнул штаны. В «Солнечном городе» поймали обидчика восьмилетки, он вдвое старше жертвы

В ЖК «Солнечный город» задержали подозреваемого в недопустимом поведении в отношении маленькой девочки.
По данным «Фонтанки», 29 ноября в середине дня на проспекте Ветеранов у дома 173, корпус 7 неизвестный завел восьмилетнюю девочку в помещение для приема мусора под предлогом «фотографирования». А сам расстегнул на себе куртку и штаны. Девочка закричала и позвала на помощь. В результате сотрудники охраны задержали 16-летнего юношу, на которого указал ребенок, и передали его прибывшей на место происшествия полиции. Теперь в случившемся разбирается Следственный комитет.
Ранее в Калининском районе около сотни полицейских ловили педофила, якобы напавшего на третьеклассника. Выяснилось, что мальчик нападение выдумал, чтобы его не ругали за порванную варежку.