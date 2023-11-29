    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -8

    2 м/с, вос

    759мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.88eur97.65

    Завел в мусороприемник, расстегнул штаны. В «Солнечном городе» поймали обидчика восьмилетки, он вдвое старше жертвы

    247
    1 комментарий

    В ЖК «Солнечный город» задержали подозреваемого в недопустимом поведении в отношении маленькой девочки.

    По данным «Фонтанки», 29 ноября в середине дня на проспекте Ветеранов у дома 173, корпус 7 неизвестный завел восьмилетнюю девочку в помещение для приема мусора под предлогом «фотографирования». А сам расстегнул на себе куртку и штаны. Девочка закричала и позвала на помощь. В результате сотрудники охраны задержали 16-летнего юношу, на которого указал ребенок, и передали его прибывшей на место происшествия полиции. Теперь в случившемся разбирается Следственный комитет.

    Ранее в Калининском районе около сотни полицейских ловили педофила, якобы напавшего на третьеклассника. Выяснилось, что мальчик нападение выдумал, чтобы его не ругали за порванную варежку.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Гость29 Ноя 2023 в 21:28
    Малолетний либерал
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close