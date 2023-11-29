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    РИА: Четверо полицейских погибли при обстреле села в Херсонской области из HIMARS

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    В селе Юбилейном Херсонской области в результате обстрела украинской армией погибли четверо сотрудников полиции, пятеро госпитализированы с тяжелыми ранениями, еще тринадцати оказали медицинскую помощь на месте, передает 29 ноября РИА Новости со ссылкой на источник.

    По данным агентства, здание ОМВД России «Новокаховский» в селе Юбилейном обстреляли из реактивной системы залпового огня HIMARS утром 28 ноября.

    Издание отмечает, что Херсонская область находилась под обстрелами на протяжении всего дня, было зафиксировано более 60 прилетов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Крынки, Алешки, Саги, Кардашинка, Голая Пристань и Юбилейный.

    5 ноября стало известно, что в Херсонской области при обстреле погибли две соцработницы из Петербурга и Ленобласти.

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