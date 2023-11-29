«Не самая большая цифра». Путин рассказал про стипендии в 75 тысяч рублей для аспирантов

Власти в России работают над повышением стипендий аспирантам. Новая выплата за приоритетные исследования в научно-технической сфере составит 75 тысяч рублей, сказал президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными 29 ноября. Трансляцию ведет пресс-служба Кремля.



По словам главы государства, вопрос о повышении стипендий аспирантам ставился еще в прошлом году, теперь же принято решение.



Путин отметил, что 75 тысяч рублей — это не самая большая цифра, но «все-таки жить можно», поскольку у ученых, которые концентрируются на своем деле, других источников дохода нет.

