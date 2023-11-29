«Не самая большая цифра». Путин рассказал про стипендии в 75 тысяч рублей для аспирантов

Власти в России работают над повышением стипендий аспирантам. Новая выплата за приоритетные исследования в научно-технической сфере составит 75 тысяч рублей, сказал президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными 29 ноября. Трансляцию ведет пресс-служба Кремля.
По словам главы государства, вопрос о повышении стипендий аспирантам ставился еще в прошлом году, теперь же принято решение.
Путин отметил, что 75 тысяч рублей — это не самая большая цифра, но «все-таки жить можно», поскольку у ученых, которые концентрируются на своем деле, других источников дохода нет.
Владимир Путин добавил, что некоторые виды выплат при этом вообще прекращаются. «Это бессмысленные 4,5 тысячи и еще какие-то незначительные... этого, надеюсь, никто не заметит», — сказал президент.
27 ноября президент России подписал указ об учреждении стипендии в размере 75 тысяч рублей для аспирантов и адъюнктов, проводящих исследования в научно-технической сфере. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вступил в силу со дня подписания.
Из текста указа следует, что стипендия выплачивается ежемесячно от года до четырех лет. Кандидата на получение выдвигает научный руководитель, при этом их число не может превышать двух тысяч человек в год. Гранты и прочие стипендии, которые получали такие аспиранты, также продолжат выплачиваться.
До настоящего момента, как уточняет РБК, обучающиеся по приоритетным направлениям аспиранты могли претендовать на президентскую стипендию в размере 14 тысяч рублей в месяц. Для неприоритетных направлений выплаты составляют 4,5 тысячи рублей в месяц.