А если мошенники или донат ВСУ? Почему банки хранят в тайне счета подростков

Фото: Александр Рюмин/ТАСС Поделиться Поделиться





Школьники с 14 лет могут открыть счет в банке. Вместе с картой они получают и финансовую независимость от родительских глаз. Их траты охраняются банковской тайной, взрослые могут только закидывать на счет деньги и надеяться на то, что ребёнок будет благоразумен в тратах и переводах.



У петербурженки Александры дочери исполнилось 14 лет. Школьница открыла свой счет в Сбере. Александра обратилась в банк с просьбой предоставить ей доступ к финансам дочери.

— До 14 лет она пользовалась исключительно моей картой, и мне приходили эсэмэски — оплатила автобус, купила пирожок, помаду, то есть я все это видела, — рассказывает Александра. — Как она получила карту, то решила, что взрослая, у неё есть своя карта, она может делать с ней всё что угодно, и теперь непонятно, какие люди могут ей туда переводить денежные средства без моего контроля».



В Сбере Александре на словах отказали в доступе к карте дочери, добавив, что счет отдельный и родители не имеют к нему отношения.

— У меня есть опасения по поводу поступления денежных средств непонятно за что. Меня в известность ребёнок не ставит. Возможно, она играет в каких-то приложениях, возможно — в карты. Это подросток, и этот период у нас очень непростой в воспитательном плане. А в банке мне сказали: «Сходите к психологу», — объясняет петербурженка.

Ещё через два месяца Александре пришёл официальный ответ из Сбера. В нем со ссылкой на законы отмечается, что ребёнок в возрасте от 14 до 18 лет может сам, без согласия родителей или попечителя, распоряжаться доходами, а также вносить вклады в кредитные организации. При этом родитель «не наделен полномочиями» распоряжаться счетами или картами ребёнка и не может их заблокировать.



Ребенок может написать доверенность на мать или отца, и тогда возможности родителя в управлении деньгами ребёнка расширятся. При этом подросток сам определит, что конкретно он разрешает взрослым.

— А если по карте совершаются правонарушения? Ребёнок несовершеннолетний, полиция потом придёт ко мне. Мне в банке сказали: «Ну да, придёт к вам, но вы все равно ничего не сможете сделать». То есть я и предотвратить это не могу, — рассуждает Александра.



По её словам, представители банка в неформальной беседе сообщили, что их методические пособия разнятся с законом: «Звонили и из Питера, и из Москвы. Говорят: мы понимаем, что не правы, но ничего не можем».



Родители могут управлять деньгами своего ребёнка до 14 лет, отмечает юрисконсульт «Право Групп» Иван Фёдоров. Для таких случаев создаются детские карты, которые привязываются к родительскому счету. Траты ребёнка легко отслеживаются в приложении.



«Родители осуществляют правомочия по управлению имуществом своего ребенка до 14-летнего возраста, то есть совершают от его имени и в его интересах сделки с имуществом. Но когда ребенку исполняется 14 лет, у него появляется прибавка в дееспособности (частичная дееспособность). С этого момента несовершеннолетнему требуется только согласие своих законных представителей на некоторые виды сделок, в том числе на заключение договора банковского счета», — отметил юрисконсульт.



Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» действительно разрешает несовершеннолетним открывать свои банковские счета. Сделать это можно с письменного разрешения родителей, но вот потом те уже не имеют права его контролировать или блокировать. И в этом моменте возникает правовая лакуна, о которой говорят в течение последних пяти лет.

Неразумная трата денег — это меньшее из зол, которое может произойти с ребёнком. Финансовый перевод в политически неверном направлении или заработки в сомнительных сферах грозят уголовной ответственностью. По некоторым статьям она наступает уже с 16 лет. В подростковом возрасте ребёнок активно сепарируется от родителей и на просьбу о доверенности вполне может заявить: «Моя карта, моя жизнь, трачу — как хочу».



После массовых жалоб от родителей Центробанк запросил мнение Минпросвещения. Вопрос касался трактовки понятия «ограниченной дееспособности» ребёнка, которая наступает с 14 лет: что можно, а что нельзя разрешать подростку в финансовой сфере. В итоге ЦРБ в рекомендательной форме разрешил банкам предоставлять информацию о счетах подростков.



«Пункт 2 статьи 857 ГК РФ предусматривает возможность предоставления законным представителям несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет составляющих банковскую тайну сведений об открытых таким несовершеннолетним банковских счетах, вкладах и совершаемых ими операциях», — говорится в письме ЦБ.



В Сбере объяснили, что если у ребёнка оформлена детская карта с привязкой к родительскому счету, то операции по ней можно отслеживать в приложении и после наступления 14 лет: «За безопасность детских финансов также отвечают родители, которые могут самостоятельно настраивать лимиты на покупки по детским картам и отслеживать траты ребёнка в приложении «Сбербанк Онлайн».

Если же 14-летний подросток оформляет новую карту с собственным счетом, то родители могут обратиться в банк с документом, подтверждающим родство, и им предоставят выписку со счета о движении средств, но без детализации. Родитель может вместе с ребёнком прийти в банк и в его присутствии получить более подробную информацию.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

