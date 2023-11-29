Россия не получила места в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия

Россия потеряла место в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). РФ не получила достаточно голосов, чтобы войти в состав исполнительного органа на 2024 год.



С 27 ноября по 1 декабря в Гааге проходит 28-я сессия Конференции государств — участников ОЗХО, в ходе которой выбрали членов Исполнительного совета организации на следующий год. По итогам голосования Россия получила 65 голосов, а минимум для получения места в совете — 66 голосов, сообщает 29 ноября ТАСС.

Как сообщается в соцсетях организации, в Исполнительный совет ОЗХО на 2024 год избраны 21 государство. Из Восточноевропейской группы участников в него вошли Литва, Польша и Украина. Из группы западноевропейских и других государств были избраны Бельгия, Дания, Греция, Новая Зеландия и Испания; из стран Азии — Бангладеш, Иран, Малайзия и Пакистан; из африканских — Алжир, Гана, Нигерия и Южно-Африканская Республика, из группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна — Чили, Эквадор, Сальвадор и Гватемала.