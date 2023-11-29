Россия не получила места в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия

Россия потеряла место в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). РФ не получила достаточно голосов, чтобы войти в состав исполнительного органа на 2024 год.
С 27 ноября по 1 декабря в Гааге проходит 28-я сессия Конференции государств — участников ОЗХО, в ходе которой выбрали членов Исполнительного совета организации на следующий год. По итогам голосования Россия получила 65 голосов, а минимум для получения места в совете — 66 голосов, сообщает 29 ноября ТАСС.
Как сообщается в соцсетях организации, в Исполнительный совет ОЗХО на 2024 год избраны 21 государство. Из Восточноевропейской группы участников в него вошли Литва, Польша и Украина. Из группы западноевропейских и других государств были избраны Бельгия, Дания, Греция, Новая Зеландия и Испания; из стран Азии — Бангладеш, Иран, Малайзия и Пакистан; из африканских — Алжир, Гана, Нигерия и Южно-Африканская Республика, из группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна — Чили, Эквадор, Сальвадор и Гватемала.
Еще в апреле 2022 года постпред РФ при ОЗХО не исключал попыток отстранить Россию от участия в организации. «В условиях произвола, который творится здесь, в стенах ОЗХО, по вине американцев и их союзников, и принимая во внимание, что технический секретариат и администрация ОЗХО, к сожалению, очень подвержены влиянию западных стран, впору, действительно, задуматься, а стоит ли нам оставаться в такой организации, для чего она нам нужна», – говорил Александр Шульгин.
Организация по запрещению химического оружия была создана при поддержке ООН в 1997 году, после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия 1993 года. В Гааге расположена ее штаб-квартира. Совет является ее исполнительным органом, который в том числе должен принимать меры, если кто-то из стран-участниц нарушает конвенцию.