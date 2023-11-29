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    Суд в Москве заочно арестовал украинскую певицу Джамалу по уголовному делу о фейках про ВС РФ

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    Украинскую певицу Сусану Джамаладинову, более известную как Джамала, заочно арестовали по уголовному делу о фейках про Вооруженные силы РФ. Об этом 29 ноября сообщает прокуратура Москвы. Ранее МВД объявило ее в розыск.

    Как сообщает надзорное ведомство, Джамаладинову обвиняют по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо недостоверных сведений об использовании ВС РФ). По версии следствия, 4 апреля 2022 года певица, находясь за пределами территории России, разместила в своей социальной сети запись, «содержащую заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции». При этом, как говорится в сообщении, она руководствовалась «мотивами национальной ненависти и ненависти в отношении военнослужащих ВС РФ».

    Уголовное дело рассмотрит Басманный районный суд.

    Джамала — уроженка Киргизской ССР, в детстве ее семья переехала в село Малореченское в Крыму.

    Джамала стала популярной в Европе после победы на песенном конкурсе «Евровидение» в 2016 году. Представляя Украину, она исполнила песню «1944» о депортации крымских татар. Некоторые страны осудили Джамалу за политизацию конкурса.

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