«Яндекс» поблагодарил жителей Мурино за заботу о роботах-доставщиках и рассказал, как им правильно помогать в снежную погоду

Из-за циклона, принесшего мощные снегопады в Петербург и Ленобласть, трудности с передвижением ощутили не только пешеходы и автомобилисты, но и роботы-доставщики. Однако жители Мурино малышей в беде не бросили и помогли им как могли. В пресс-службе «Яндекса» рассказали «Фонтанке», как правильно помочь киберкурьеру.
«Фонтанка.ру»
Сейчас на работе у «Яндекс.Еды» и «Лавки» находятся роботы-доставщики третьего поколения — у них все шесть колес ведущие. Они самостоятельно могут забираться на поребрики высотой до
Но горожане также могут помочь устройству. «Убедитесь, что его колёса не заблокированы и он едет вперёд, когда вы его толкаете. Если колёса заблокированы, подождите немного, пока они разблокируются», — сообщили в пресс-службе «Яндекса».
На то, чтобы разблокировать колеса, уходит не более полминуты. Затем робота можно подтолкнуть или просто убрать снег из-под колес, чтобы он смог самостоятельно проехать.
«Жители Мурино очень тепло относятся к нашим роботам, и мы благодарны им за доброе отношение», — отметили в «Яндексе».
Пользователей доставки еды предупредили, что после ухудшения погоды среднее время заказа выросло до 13–17 минут вместо прежних 11–13. Также увеличилось и ежемесячное количество заказов.