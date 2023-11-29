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    «Яндекс» поблагодарил жителей Мурино за заботу о роботах-доставщиках и рассказал, как им правильно помогать в снежную погоду

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    Из-за циклона, принесшего мощные снегопады в Петербург и Ленобласть, трудности с передвижением ощутили не только пешеходы и автомобилисты, но и роботы-доставщики. Однако жители Мурино малышей в беде не бросили и помогли им как могли. В пресс-службе «Яндекса» рассказали «Фонтанке», как правильно помочь киберкурьеру.

    «Фонтанка.ру»

    Сейчас на работе у «Яндекс.Еды» и «Лавки» находятся роботы-доставщики третьего поколения — у них все шесть колес ведущие. Они самостоятельно могут забираться на поребрики высотой до 10 см, ездить по бездорожью и преодолевать снежную кашу. Но самая главная проблема, с которой сталкиваются маленькие помощники, — перепад температур, из-за которого глубокий снег становится вязким, а под снежным слоем образуется корка льда. В этом случае он подает сигнал о помощи, и ему дистанционно помогает оператор компании.

    Но горожане также могут помочь устройству. «Убедитесь, что его колёса не заблокированы и он едет вперёд, когда вы его толкаете. Если колёса заблокированы, подождите немного, пока они разблокируются», — сообщили в пресс-службе «Яндекса».

    На то, чтобы разблокировать колеса, уходит не более полминуты. Затем робота можно подтолкнуть или просто убрать снег из-под колес, чтобы он смог самостоятельно проехать.

    «Жители Мурино очень тепло относятся к нашим роботам, и мы благодарны им за доброе отношение», — отметили в «Яндексе».

    Пользователей доставки еды предупредили, что после ухудшения погоды среднее время заказа выросло до 13–17 минут вместо прежних 11–13. Также увеличилось и ежемесячное количество заказов.

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    ЯндексМуриноСнегДоставка
    ЛАЙК10
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