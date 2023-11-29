«Яндекс» поблагодарил жителей Мурино за заботу о роботах-доставщиках и рассказал, как им правильно помогать в снежную погоду

Из-за циклона, принесшего мощные снегопады в Петербург и Ленобласть, трудности с передвижением ощутили не только пешеходы и автомобилисты, но и роботы-доставщики. Однако жители Мурино малышей в беде не бросили и помогли им как могли . В пресс-службе «Яндекса» рассказали «Фонтанке», как правильно помочь киберкурьеру.

Сейчас на работе у «Яндекс.Еды» и «Лавки» находятся роботы-доставщики третьего поколения — у них все шесть колес ведущие. Они самостоятельно могут забираться на поребрики высотой до 10 см, ездить по бездорожью и преодолевать снежную кашу. Но самая главная проблема, с которой сталкиваются маленькие помощники, — перепад температур, из-за которого глубокий снег становится вязким, а под снежным слоем образуется корка льда. В этом случае он подает сигнал о помощи, и ему дистанционно помогает оператор компании.

Но горожане также могут помочь устройству. «Убедитесь, что его колёса не заблокированы и он едет вперёд, когда вы его толкаете. Если колёса заблокированы, подождите немного, пока они разблокируются», — сообщили в пресс-службе «Яндекса».

На то, чтобы разблокировать колеса, уходит не более полминуты. Затем робота можно подтолкнуть или просто убрать снег из-под колес, чтобы он смог самостоятельно проехать.

«Жители Мурино очень тепло относятся к нашим роботам, и мы благодарны им за доброе отношение», — отметили в «Яндексе».