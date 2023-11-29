Раскрыла тайны «АвтоВАЗа». ФСБ возбудила дело по факту разглашения коммерческой тайны предприятия

Уголовное дело по факту разглашения коммерческой тайны «АвтоВАЗа» возбуждено в Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ 29 ноября.



Как передает агентство, сотрудники службы безопасности установили, что инженер-конструктор «АвтоВАЗа», внесенного в «Перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ РФ», предоставила третьим лицам сведения, составляющие коммерческую тайну. Сделала она это, по данным ФСБ, из корыстной заинтересованности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 183 УК РФ («Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»). Максимальное наказание — 5 лет лишения свободы.