    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -8

    2 м/с, вос

    759мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd88.61eur97.07

    Раскрыла тайны «АвтоВАЗа». ФСБ возбудила дело по факту разглашения коммерческой тайны предприятия

    3600
    31 комментарий

    Уголовное дело по факту разглашения коммерческой тайны «АвтоВАЗа» возбуждено в Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ 29 ноября.

    Как передает агентство, сотрудники службы безопасности установили, что инженер-конструктор «АвтоВАЗа», внесенного в «Перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ РФ», предоставила третьим лицам сведения, составляющие коммерческую тайну. Сделала она это, по данным ФСБ, из корыстной заинтересованности.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 183 УК РФ («Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»). Максимальное наказание — 5 лет лишения свободы.

    Сейчас устанавливаются все обстоятельства, а также причастные лица, добавили в региональном УФСБ.

    Ранее сотрудника компании — производителя беспилотников задержали в Москве по делу о разглашении коммерческой тайны.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ24
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 31

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    31
    close