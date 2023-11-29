В Петербурге продавцам дадут право проверять паспорт у покупателей энергетиков и зажигалок

Продавцы в Петербурге получат право проверять паспорт у покупателей энергетиков, зажигалок и баллончиков с бытовым газом. Такой законопроект Законодательное собрание приняло 29 ноября в первом чтении.
Как пояснил один из соавторов, депутат от «Единой России» Денис Четырбок, в городе установлен запрет на продажу несовершеннолетним энергетиков и товаров, которые содержат сжиженные углеводородные газы, то есть зажигалок, баллонов с газом и т.д.
«Соответственно, есть случаи, когда продавцам, конечно, требуется удостовериться в возрасте наших покупателей. И для этого им необходимо предоставить право и закрепить такое право на то, чтобы требовать у покупателя документы, представляющие личность в случае наличия сомнений», — пояснил депутат.
Депутат от «Единой России» Наталия Астахова напомнила, что энергетики проходят достаточно серьезную экспертизу, и спросила, не будет ли закон ограничивать конкуренцию и на каком основании авторы делали вывод, «что какие-то напитки, несмотря на такую достаточно серьезную экспертизу, являются все-таки опасными для несовершеннолетних».
Четырбок напомнил, что сам запрет на продажу энергетиков установило Заксобрание еще предыдущего созыва. А также рассказал, что есть исследования, согласно которым содержащиеся в энергетиках кофеин и таурин нежелательны для употребления несовершеннолетними.