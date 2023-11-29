    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -8

    1 м/с, ю-в

    758мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.61eur97.07

    В Петербурге продавцам дадут право проверять паспорт у покупателей энергетиков и зажигалок

    416
    2 комментария

    Продавцы в Петербурге получат право проверять паспорт у покупателей энергетиков, зажигалок и баллончиков с бытовым газом. Такой законопроект Законодательное собрание приняло 29 ноября в первом чтении.

    Как пояснил один из соавторов, депутат от «Единой России» Денис Четырбок, в городе установлен запрет на продажу несовершеннолетним энергетиков и товаров, которые содержат сжиженные углеводородные газы, то есть зажигалок, баллонов с газом и т.д.

    «Соответственно, есть случаи, когда продавцам, конечно, требуется удостовериться в возрасте наших покупателей. И для этого им необходимо предоставить право и закрепить такое право на то, чтобы требовать у покупателя документы, представляющие личность в случае наличия сомнений», — пояснил депутат.

    Депутат от «Единой России» Наталия Астахова напомнила, что энергетики проходят достаточно серьезную экспертизу, и спросила, не будет ли закон ограничивать конкуренцию и на каком основании авторы делали вывод, «что какие-то напитки, несмотря на такую достаточно серьезную экспертизу, являются все-таки опасными для несовершеннолетних».

    Четырбок напомнил, что сам запрет на продажу энергетиков установило Заксобрание еще предыдущего созыва. А также рассказал, что есть исследования, согласно которым содержащиеся в энергетиках кофеин и таурин нежелательны для употребления несовершеннолетними.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close