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    С 1 сентября в Петербурге вводится запрет на продажу подросткам зажигалок

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    25 комментариев

    В Петербурге начиная со Дня знаний — 1 сентября 2023 года будет действовать запрет на продажу несовершеннолетним товаров со сжиженным природным газом. В том числе под запрет попадают и зажигалки. Соответствующий закон подписал губернатор Александр Беглов, сообщает 6 апреля пресс-служба Смольного.

    Кроме зажигалок, речь идет о товарах бытового назначения, которые содержат сжиженный природный газ, в том числе газовые баллоны. Авторы законопроекта таким образом собираются бороться за здоровье подрастающего поколения, в частности, со «сниффингом» — это разновидность токсикомании.

    С осени за продажу таких товаров подросткам можно будет получить штраф: он составляет для физлиц 3–5 тысяч рублей, для юридических лиц — 30–50 тысяч рублей, для должностных лиц — 150–300 тысяч рублей.

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    Комментарии 25

    Гость06 Апр 2023 в 14:22
    Сбываются предсказания американцев, что через год у России не будет возможности обеспечить газом даже своё население. Теперь надо ждать веерные отключения и запасаться дровами.
    +1−0
    Заливщик голосовых планок06 Апр 2023 в 14:20
    Будут теперь голубые газовые автобусы нюхать!
    +0−0
    Cashmare06 Апр 2023 в 14:18
    интересно, на что среагировала модерация, на район жмурино или станцию девиаткино
    +1−0
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