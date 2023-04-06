С 1 сентября в Петербурге вводится запрет на продажу подросткам зажигалок

В Петербурге начиная со Дня знаний — 1 сентября 2023 года будет действовать запрет на продажу несовершеннолетним товаров со сжиженным природным газом. В том числе под запрет попадают и зажигалки. Соответствующий закон подписал губернатор Александр Беглов, сообщает 6 апреля пресс-служба Смольного.



Кроме зажигалок, речь идет о товарах бытового назначения, которые содержат сжиженный природный газ, в том числе газовые баллоны. Авторы законопроекта таким образом собираются бороться за здоровье подрастающего поколения, в частности, со «сниффингом» — это разновидность токсикомании.

