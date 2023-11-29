В Петербурге делать прививки от кори уже не предлагают — экономят вакцины

После выявления случая кори в гимназии на Васильевском острове, в минувшие выходные на входных дверях в подъезды появились знакомые объявления — жителям сообщается, что они находятся в очаге заболеваемости. Но врачи районной поликлиники на этот раз не предлагают привиться от кори.
29 ноября Ирина Чхинджерия, заведующая отделом мониторинга иммунизации населения Петербурга инфекционной больницы
«В 2023 году в Петербург не поставили вакцины в полном объеме по заключенным контрактам. Но они будут исполнены. Первая поставка комплексной вакцины «Вактревир» была в феврале этого года — всего 12% от заявки города, это очень мало. В поликлиниках, к счастью, был запас. Так что темпы вакцинации снизились сильно только с сентября, потому что в городе комплексной детской вакцины «Вактревир» — от трех инфекций — практически не осталось. Из-за роста заболеваемости в этом году увеличились расходы моновакцины от кори. Объемы закупок рассчитывались на взрослое население, а из-за недостатка детской ею приходилось прививать и детей», — сказала Ирина Чхинджерия на пресс-конференции в ТАСС.
До конца года, по словам специалиста, ожидается поставка вакцины для детей и взрослых. А пока прививки делают тем, у кого нет защитных антител.
В среду главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова сообщила, что в России за 9 месяцев выявили в 262 раза больше заболевших корью детей, чем годом ранее.