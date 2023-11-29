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    В Петербурге делать прививки от кори уже не предлагают — экономят вакцины

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    После выявления случая кори в гимназии на Васильевском острове, в минувшие выходные на входных дверях в подъезды появились знакомые объявления — жителям сообщается, что они находятся в очаге заболеваемости. Но врачи районной поликлиники на этот раз не предлагают привиться от кори.

    29 ноября Ирина Чхинджерия, заведующая отделом мониторинга иммунизации населения Петербурга инфекционной больницы им. Боткина, ответила на вопрос «Фонтанки» о том, почему теперь врачи поликлиник в коревом очаге делают дорогой в сравнении с вакцинацией анализ крови на антитела к кори вместо прививки. Ответ: в городе осталось мало вакцины.

    «В 2023 году в Петербург не поставили вакцины в полном объеме по заключенным контрактам. Но они будут исполнены. Первая поставка комплексной вакцины «Вактревир» была в феврале этого года — всего 12% от заявки города, это очень мало. В поликлиниках, к счастью, был запас. Так что темпы вакцинации снизились сильно только с сентября, потому что в городе комплексной детской вакцины «Вактревир» — от трех инфекций — практически не осталось. Из-за роста заболеваемости в этом году увеличились расходы моновакцины от кори. Объемы закупок рассчитывались на взрослое население, а из-за недостатка детской ею приходилось прививать и детей», — сказала Ирина Чхинджерия на пресс-конференции в ТАСС.

    До конца года, по словам специалиста, ожидается поставка вакцины для детей и взрослых. А пока прививки делают тем, у кого нет защитных антител.

    В среду главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова сообщила, что в России за 9 месяцев выявили в 262 раза больше заболевших корью детей, чем годом ранее.

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