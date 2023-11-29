В Петербурге делать прививки от кори уже не предлагают — экономят вакцины

После выявления случая кори в гимназии на Васильевском острове, в минувшие выходные на входных дверях в подъезды появились знакомые объявления — жителям сообщается, что они находятся в очаге заболеваемости. Но врачи районной поликлиники на этот раз не предлагают привиться от кори.



29 ноября Ирина Чхинджерия, заведующая отделом мониторинга иммунизации населения Петербурга инфекционной больницы им. Боткина, ответила на вопрос «Фонтанки» о том, почему теперь врачи поликлиник в коревом очаге делают дорогой в сравнении с вакцинацией анализ крови на антитела к кори вместо прививки. Ответ: в городе осталось мало вакцины.