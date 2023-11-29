Кому и в метель жить хорошо. Петербуржцы проложили лыжню вокруг Эрмитажа

Кто-то ворчит и стонет от снежных заносов, а кто-то радуется погодному катаклизму. 15-сантиметровый снежный покров в ноябре креативным лыжникам только в радость.
В сети завирусился ролик от школы беговых лыж: «Город засыпает — просыпаются тренеры Ski Time!».
Спортсмены дождались настоящего открытия сезона. На видео по Дворцовой площади мимо Эрмитажа, Александрийского столпа, по набережной Мойки несутся лыжники.
Как сообщал 28 ноября жилищный комитет, высота снежного покрова в Петербурге достигла 15,5 см: «После обильного снегопада во всех районах северной столицы активно продолжается уборка территорий».
Так что покататься с ветерком в городе уже, похоже, не получится. Хотя, можно ожидать выхода конькобежцев. Губернатор Александр Беглов предупредил, что из-за резкого перепада температур нас ожидает гололедица 29 ноября.