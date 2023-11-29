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    Кому и в метель жить хорошо. Петербуржцы проложили лыжню вокруг Эрмитажа

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    Кто-то ворчит и стонет от снежных заносов, а кто-то радуется погодному катаклизму. 15-сантиметровый снежный покров в ноябре креативным лыжникам только в радость.

    В сети завирусился ролик от школы беговых лыж: «Город засыпает — просыпаются тренеры Ski Time!».

    Спортсмены дождались настоящего открытия сезона. На видео по Дворцовой площади мимо Эрмитажа, Александрийского столпа, по набережной Мойки несутся лыжники.

    Автор: Обучение беговые лыжи| SkiTime

    Как сообщал 28 ноября жилищный комитет, высота снежного покрова в Петербурге достигла 15,5 см: «После обильного снегопада во всех районах северной столицы активно продолжается уборка территорий».

    Так что покататься с ветерком в городе уже, похоже, не получится. Хотя, можно ожидать выхода конькобежцев. Губернатор Александр Беглов предупредил, что из-за резкого перепада температур нас ожидает гололедица 29 ноября.

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