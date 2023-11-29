Кому и в метель жить хорошо. Петербуржцы проложили лыжню вокруг Эрмитажа

Кто-то ворчит и стонет от снежных заносов, а кто-то радуется погодному катаклизму. 15-сантиметровый снежный покров в ноябре креативным лыжникам только в радость.



В сети завирусился ролик от школы беговых лыж: «Город засыпает — просыпаются тренеры Ski Time!».

Спортсмены дождались настоящего открытия сезона. На видео по Дворцовой площади мимо Эрмитажа, Александрийского столпа, по набережной Мойки несутся лыжники.