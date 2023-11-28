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    Первый пошел. На Невском заметили «танцующий» трактор

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    Крутящий вхолостую колесами трактор заметили читатели «Фонтанки» на Невском проспекте 28 ноября. На видеозаписи видно, как техника стоит на домкрате и ковше, колеса крутятся в воздухе, фары горят, а внутри сидит водитель.

    читатель «Фонтанки»

    В комитете по благоустройству уточнили, что погрузчик таким образом прогревает трансмиссию в ожидании самосвала.

    В ГУДП «Центр» добавили, что работа вхолостую на пробег у трактора не влияет, поскольку оплата идет за машино-час на смене.

    Почему тракторы «танцуют» — в материале «Фонтанки». О том, как убирают Петербург после сильного снегопада, читайте здесь.

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