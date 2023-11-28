Путин: для преодоления демографических вызовов важны жизненные ориентиры, а не только выплаты

Выступая 28 ноября по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС), президент РФ Владимир Путин рассказал, что выплаты и льготы, которые предоставляются российским семьям, важны, но они не являются единственным решением демографической ситуации.



«Преодолеть сложнейшие демографические вызовы невозможно только с помощью денег, выплат, социальных льгот <...> это далеко не все, гораздо важнее жизненные ориентиры», — сказал Путин (цитата по трансляции «Комсомольской правды» на YouTube). Глава государства отметил, что в основе семьи лежат любовь, доверие и прочная нравственная опора.