Путин: для преодоления демографических вызовов важны жизненные ориентиры, а не только выплаты

Выступая 28 ноября по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС), президент РФ Владимир Путин рассказал, что выплаты и льготы, которые предоставляются российским семьям, важны, но они не являются единственным решением демографической ситуации.
«Преодолеть сложнейшие демографические вызовы невозможно только с помощью денег, выплат, социальных льгот <...> это далеко не все, гораздо важнее жизненные ориентиры», — сказал Путин (цитата по трансляции «Комсомольской правды» на YouTube). Глава государства отметил, что в основе семьи лежат любовь, доверие и прочная нравственная опора.
Президент РФ напомнил, что следующий год объявлен Годом семьи. В этой связи он напомнил, что у многих народов России сохраняется традиция многопоколенной семьи, где воспитываются более четверых детей. У русских «бабушек и прабабушек» тоже было и по 6–8 детей — эту традицию надо возрождать, убежден глава Российского государства.
Ранее в ходе своего выступления Путин объяснил, что такое «русский мир». По его словам, это понятие объединяет всех, кто чувствует духовную связь с Россией, считает себя носителем русского языка, истории и культуры.