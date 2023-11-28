Путин рассказал, что такое «русский мир»

Владимир Путин рассказал, что русский мир — это поколения предков и потомков, и он объединяет всех, кто чувствует духовную связь с Россией, считает себя носителем русского языка, истории и культуры. Об этом 28 ноября президент России сказал в ходе пленарного заседания XXV Всемирного русского народного собора.



«Русский мир — это все поколения наших предков и наши потомки, которые будут жить после нас. Русский мир — это Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, Советский Союз. Это современная Россия, которая возвращает, укрепляет и умножает свой суверенитет, как мировая держава. Русский мир объединяет всех, кто чувствует духовную связь с нашей Родиной, кто считает себя носителем русского языка, истории, культуры, независимо даже от национальной или даже религиозной принадлежности», — сказал глава государства.