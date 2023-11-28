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    Путин рассказал, что такое «русский мир»

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    Владимир Путин рассказал, что русский мир — это поколения предков и потомков, и он объединяет всех, кто чувствует духовную связь с Россией, считает себя носителем русского языка, истории и культуры. Об этом 28 ноября президент России сказал в ходе пленарного заседания XXV Всемирного русского народного собора.

    «Русский мир — это все поколения наших предков и наши потомки, которые будут жить после нас. Русский мир — это Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, Советский Союз. Это современная Россия, которая возвращает, укрепляет и умножает свой суверенитет, как мировая держава. Русский мир объединяет всех, кто чувствует духовную связь с нашей Родиной, кто считает себя носителем русского языка, истории, культуры, независимо даже от национальной или даже религиозной принадлежности», — сказал глава государства.

    Владимир Путин подчеркнул, что «без русских как этноса, без русского народа, нет и не может быть русского мира и самой России». Президент добавил, что в этом утверждении нет претензии на превосходство, исключительность и избранность.

    «Это просто факт, как и то, что в нашей Конституции чётко закреплён статус русского языка, как языка государства образующего народа. Русские — это больше, чем национальность. Так всегда было, кстати говоря, в Восточной Европе, это в том числе культурная, духовная, историческая идентичность. Быть русским — это, прежде всего, ответственность», — добавил президент.

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