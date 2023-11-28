Зюганов рассказал, когда Совет Федерации объявит о старте предвыборной гонки на пост президента

Совет Федерации может объявить о начале президентской выборной кампании на заседании 13 декабря. Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов 28 ноября. Его слова цитирует ТАСС.



«По моим данным, 13 декабря Совет Федерации официально объявит начало президентской выборной кампании», — заявил журналистам Зюганов. Он также подтвердил, что КПРФ намерена участвовать в выборах «командой».

Согласно действующим законам, выборы президента должны пройти 17 марта 2024 года. Старт предвыборной кампании назначают сенаторы. Они должны принять решение не ранее чем за 100 дней до дня голосования, но не позднее чем за 90 дней, то есть с 8 по 19 декабря.