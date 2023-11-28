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    Импорт товаров из Китая вырос за год в полтора раза. Главный драйвер роста — автомобили

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    Объем импорта из Китая в Россию вырос в полтора раза за 10 месяцев этого года в сравнении с аналогичным периодом года прошлого, следует из данных таможни Китая, которые изучила «Фонтанка».

    За неполный год Россия закупила в Китае товаров на 90,08 миллиарда долларов. Это на 52,2%, или на 30,9 млрд долл. больше, чем в 2022-м. В пересчете на российскую валюту, сумма составляет 8,1 триллиона рублей.

    Основной драйвер роста — легковые автомобили. В денежном эквиваленте поставки иномарок из дружественной страны выросли в 9 раз, с 1,08 миллиарда до 9,38. Не отстают и запчасти: в их приобретение Россия вложила в 1,49 раза больше, 1,66 миллиарда рублей против 1,11 год к году. Однако лидером по приросту объемов стали тракторы — их привезли из Китая более чем в 10 раз больше, чем годом ранее.

    Какие еще позиции демонстрируют бурный прирост, а какие — падение, читайте в подробном материале «Фонтанки».

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