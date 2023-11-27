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    ХАМАС объявило о перемирии с Израилем еще на два дня

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    2 комментария

    Палестинское движение ХАМАС заявило, что достигло договоренности с Катаром и Египтом о продлении гуманитарного перемирия с Израилем. Заявление организации 27 ноября приводит РИА Новости.

    Уточняется, что условия те же, что и предыдущее перемирие.

    Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.

    Ранее сообщалось, что ХАМАС передал Красному Кресту гражданина России, который был в заложниках. Это было сделано «в знак признания российской позиции».

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    Комментарии 2

    Гость27 Ноя 2023 в 20:27
    Израиль-то в курсе?
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