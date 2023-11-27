ХАМАС объявило о перемирии с Израилем еще на два дня

Палестинское движение ХАМАС заявило, что достигло договоренности с Катаром и Египтом о продлении гуманитарного перемирия с Израилем. Заявление организации 27 ноября приводит РИА Новости.



Уточняется, что условия те же, что и предыдущее перемирие.



Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.



Ранее сообщалось, что ХАМАС передал Красному Кресту гражданина России, который был в заложниках. Это было сделано «в знак признания российской позиции».