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    В Пулково предупредили о сложных метеоусловиях

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    Аэропорт Пулково работает в сложных метеоусловиях — возможно увеличение времени обслуживания из-за позднего прибытия самолетов в воздушную гавань. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщила пресс-служба Пулково в своем Telegram-канале.

    «Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов», — говорится в публикации.

    Однако возможные задержки, сообщает Пулково, будут кратковременными и на бесперебойную работу по расписанию не повлияют. «Просим пассажиров учитывать дорожную обстановку и выезжать в аэропорт заблаговременно», — добавили в воздушной гавани.

    Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что сегодня в вечерний час пик на дорогах города будет горячо: метель, ветер и прочие погодные сюрпризы.

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