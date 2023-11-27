В Пулково предупредили о сложных метеоусловиях

Аэропорт Пулково работает в сложных метеоусловиях — возможно увеличение времени обслуживания из-за позднего прибытия самолетов в воздушную гавань. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщила пресс-служба Пулково в своем Telegram-канале.

«Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов», — говорится в публикации.



Однако возможные задержки, сообщает Пулково, будут кратковременными и на бесперебойную работу по расписанию не повлияют. «Просим пассажиров учитывать дорожную обстановку и выезжать в аэропорт заблаговременно», — добавили в воздушной гавани.