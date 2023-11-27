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    Киев назвал условие для мирного соглашения с Россией: новости СВО за 27 ноября

    Главное, что случилось за последние сутки

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    86 комментариев
    В Киеве исключают возможность подписания перемирия с Россией без репараций
    В Киеве исключают возможность подписания перемирия с Россией без репарацийФото: Олег Фёдоров / CHITA.RU
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 27 ноября.

    Киев исключил мировое соглашение с Россией без репараций

    Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра в интервью с изданием «Цензор.нет» заявила, что Киев не станет подписывать мировое соглашение с Россией без выплаты репараций со стороны Москвы.

    — Если Россия думает, что подпишет мировое соглашение без репараций, — не подпишет, — подчеркнула чиновница. — Украина никогда не пойдет на это. И мир не пойдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?

    Мудра отметила, что Киев вместе с партнерами разрабатывает компенсационный механизм, который предусматривает в том числе создание специальной комиссии и компенсационного фонда. По словам замминистра, иски к России по компенсациям будут подавать «везде, где есть активы Российской Федерации».

    Сейчас ведется обсуждение правовых оснований, возможные сроки их появления чиновница не уточнила.

    В НАТО назвали главные задачи в связи с украинским конфликтом

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции, обозначил две главные задачи для организации после начала украинского конфликта. По словам Столтенберга, одна из них — оказание помощи Киеву.


    — Другая главная задача — предотвратить эскалацию конфликта, переход конфликта в полноценную войну между Россией и НАТО, — заявил генсек организации.

    Столтенберг добавил, что НАТО, предотвращая эскалацию, посылает четкий сигнал Москве о том, что альянс готов защищать свою территорию. По его словам, блок демонстрирует это и словами, и увеличением своих вооруженных сил на восточных границах.

    — Мы делаем это не для провоцирования конфликта, а для его предотвращения, — подчеркнул Столтенберг.

    Финляндия закроет границу с Россией для просителей убежища

    Власти Финляндии готовятся полностью закрыть границу с Россией, в том числе и для просителей убежища. Об этом сообщает крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

    По данным издания, для принятия решения инициатива должна пройти юридическую проверку у канцлера и замканцлера юстиции. В газете подчеркнули, что цель правительства — решить эту задачу «как можно скорее».

    Ранее власти Финляндии заявляли о готовности ужесточить ограничения на восточной границе, но заместитель канцлера юстиции отклонил предложение закрыть границу, так как это нарушало права просителей убежища.

    Средства ПВО перехватили беспилотники в нескольких регионах России

    Сегодня ночью беспилотник попытался атаковать Смоленскую область, но системы ПВО перехватили дрон, сообщил глава региона Василий Анохин в телеграм-канале.

    — Силами ПВО Минобороны РФ и РЭБ в Смоленске была пресечена атака БПЛА, — написал Анохин. — Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

    Атаку подтвердили в Минобороны РФ. В ведомстве также рассказали о перехвате БПЛА над Ростовской областью — беспилотник уничтожили средства ПВО около 09:30 мск.

    Скифское золото привезли на Украину

    Украинская таможня сообщила, что в Киев привезли скифское золото.

    Экспонаты почти 10 лет находились в Нидерландах — четыре крымских музея передали скифское золото для выставки «Крым — золотой остров в Черном море» в феврале 2014 года. После присоединения Крыма голландский музей отказался возвращать экспонаты.

    На протяжении этих лет Россия оспаривала решение суда о передаче золота Киеву, но не смогла выиграть суд.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя передачу скифского золота в Киево-Печерскую лавру, заявил, что оно «принадлежит Крыму и должно быть там».

    В Самаре ФСБ поймала украинскую шпионку

    В ФСБ сообщили о том, что в Самаре силовики задержали местную жительницу, которая склоняла российских военных к госизмене.

    — Задержана пособница украинских спецслужб. Она склоняла российских военнослужащих — участников специальной военной операции к переходу на сторону ВСУ. В качестве аргументов использовала интернет-ресурсы, дискредитирующие Вооруженные силы России, — рассказали представители ФСБ.

    В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена». Сейчас силовики выясняют детали деятельности задержанной.

    В Киеве исключают возможность подписания перемирия с Россией без репараций
    В Киеве исключают возможность подписания перемирия с Россией без репарацийФото: Олег Фёдоров / CHITA.RU

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    Комментарии 86

    Гость27 Ноя 2023 в 21:32
    так так, начался торг )))
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