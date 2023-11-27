Годовалому малышу из Петербурга нужна помощь в борьбе со смертельной болезнью

У годовалого Марка смертельное заболевание — билиарная атрезия. Чтобы с ним справиться, малышу была проведена пересадка печени. Однако начались осложнения. Сейчас мальчик находится под присмотром врачей, но ему предстоит долгое лечение. И дорогое.
Марк Бланк, 1 год. Санкт-Петербург.
Атрезия желчевыводящих путей (билиарная атрезия).
Осложнения после пересадки печени. Требуется лечение. Стоимость 1 080 000 ₽. Не хватает 634 808 ₽.
Историю Марка «Фонтанка» рассказывала. Вскоре после рождения у малыша диагностировали атрезию желчевыводящих путей (билиарная атрезия). Это тяжёлый врождённый порок. Встречается он очень редко — один случай на 20 000–30 000 родов, составляя около 8% всех пороков внутренних органов у детей. Без своевременной медицинской помощи такие дети не доживают до года. А лечением является операция по искусственному созданию протоков (портоэнтеростомия, процедура Касаи) или пересадка печени.
Оперировать Марка не рискнули. Вердикт врачей был однозначен — только пересадка печени. Однако в России сделать её отказались, ссылаясь на отсутствие определённых технологий. Родителям посоветовали обратить внимание на зарубежный опыт. Они нашли специалистов в одной из итальянских клиник. Но стоимость операции была слишком велика. Тогда на помощь семье мальчика пришёл благотворительный фонд «Добро-Мамы» и неравнодушные люди, в том числе читатели «Фонтанки». Необходимую сумму удалось собрать, и полгода назад Марку провели успешную операцию. Донором стала его мама.
Малыш шёл на поправку, чувствовал себя хорошо. Но недавно у Марка развились послеоперационные осложнения — стенозы обоих анастомозов желчных протоков. Мальчик с мамой вновь были вынуждены отправиться в итальянскую клинику, так как там была сделана пересадка и там специалисты могут предоставить необходимое лечение. Марку была выполнена баллонная пластика и установка наружно-внутреннего дренажа на переднюю брюшную стенку. Сейчас он находится под присмотром врачей, но ему ещё предстоит провести несколько баллонных пластик.
Лечение стоит огромных денег. Собранных родителями средств не хватит, поэтому они вновь просят о помощи. Благотворительный фонд «Добро-Мамы», который ранее оказал поддержку Марку, открыл сбор. На данный момент собрана почти половина от необходимой суммы.
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ