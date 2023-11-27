Годовалому малышу из Петербурга нужна помощь в борьбе со смертельной болезнью

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У годовалого Марка смертельное заболевание — билиарная атрезия. Чтобы с ним справиться, малышу была проведена пересадка печени. Однако начались осложнения. Сейчас мальчик находится под присмотром врачей, но ему предстоит долгое лечение. И дорогое.



Марк Бланк, 1 год. Санкт-Петербург.

Атрезия желчевыводящих путей (билиарная атрезия).

Осложнения после пересадки печени. Требуется лечение. Стоимость 1 080 000 ₽. Не хватает 634 808 ₽.

Историю Марка «Фонтанка» рассказывала. Вскоре после рождения у малыша диагностировали атрезию желчевыводящих путей (билиарная атрезия). Это тяжёлый врождённый порок. Встречается он очень редко — один случай на 20 000–30 000 родов, составляя около 8% всех пороков внутренних органов у детей. Без своевременной медицинской помощи такие дети не доживают до года. А лечением является операция по искусственному созданию протоков (портоэнтеростомия, процедура Касаи) или пересадка печени.



Оперировать Марка не рискнули. Вердикт врачей был однозначен — только пересадка печени. Однако в России сделать её отказались, ссылаясь на отсутствие определённых технологий. Родителям посоветовали обратить внимание на зарубежный опыт. Они нашли специалистов в одной из итальянских клиник. Но стоимость операции была слишком велика. Тогда на помощь семье мальчика пришёл благотворительный фонд «Добро-Мамы» и неравнодушные люди, в том числе читатели «Фонтанки». Необходимую сумму удалось собрать, и полгода назад Марку провели успешную операцию. Донором стала его мама.



Малыш шёл на поправку, чувствовал себя хорошо. Но недавно у Марка развились послеоперационные осложнения — стенозы обоих анастомозов желчных протоков. Мальчик с мамой вновь были вынуждены отправиться в итальянскую клинику, так как там была сделана пересадка и там специалисты могут предоставить необходимое лечение. Марку была выполнена баллонная пластика и установка наружно-внутреннего дренажа на переднюю брюшную стенку. Сейчас он находится под присмотром врачей, но ему ещё предстоит провести несколько баллонных пластик.

