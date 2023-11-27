«Дачную амнистию» для сооружений общего пользования в СНТ предложили продлить до 2031 года

Депутаты предложили продлить так называемую дачную амнистию, то есть упрощенный порядок регистрации недвижимости, для зданий и сооружений общего пользования СНТ, построенных до 2004 года. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Госдумы РФ в понедельник, 27 ноября.
Сейчас можно поставить такие постройки на кадастровый учет и осуществить государственную регистрацию прав на них в упрощенном порядке, но действовать эта норма будет только до 1 января 2024 года. Дальше зарегистрировать их можно будет только через суд и если получится подтвердить их соответствие строительным нормам и правилам, ведь часто на такие объекты нет разрешительной документации, соответствующей требованиям действующего градостроительного законодательства.
«При этом не всеми садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами была реализована возможность по оформлению прав в «упрощенном порядке» на такие объекты, в том числе в связи с отсутствием оформленных прав на земельные участки, на которых такие объекты расположены», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В то же время упрощенный порядок бесплатной приватизации членами некоммерческих организаций земельных участков, в том числе общего назначения, продлен до 1 марта 2031 года. До этой же даты предлагают продлить и «дачную амнистию» для построек общего пользования в СНТ. Эта мера должна обеспечить завершение оформление прав на имущество общего пользования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и «необходимую правопреемственность по ранее возникшим правоотношениям».