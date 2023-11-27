Жительница Калининского района помыла ванну и попала в больницу

Страсть к чистоте довела жительницу Петербурга до больницы.



51-летнюю женщину госпитализировали из квартиры на проспекте Науки после полуночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 ноября. Петербурженку привезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где врачи диагностировали у нее отравление парами хлора. Ее состояние оценили как средней тяжести и поместили на отделение токсикологии.



По предварительной информации, женщина надышалась, когда отмывала ванну дома с помощью средства «Белизна».



Проводится проверка.

