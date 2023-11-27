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    Жительница Калининского района помыла ванну и попала в больницу

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    Страсть к чистоте довела жительницу Петербурга до больницы.

    51-летнюю женщину госпитализировали из квартиры на проспекте Науки после полуночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 ноября. Петербурженку привезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где врачи диагностировали у нее отравление парами хлора. Ее состояние оценили как средней тяжести и поместили на отделение токсикологии.

    По предварительной информации, женщина надышалась, когда отмывала ванну дома с помощью средства «Белизна».

    Проводится проверка.

    Аналогичный случай произошел в начале октября в суворовском училище МВД. Трое курсантов отмывали туалет, смешав хлор со средством от ржавчины. Их увезли в больницу с отравлением хлоросодержащим веществом.

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    ВаннаХлорУборкаБольница
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