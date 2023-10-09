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    Три суворовца госпитализированы в Петербурге после уборки туалета

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    Курсанты Суворовского училища попали в больницу после уборки туалета. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 9 октября.

    Три шестнадцатилетних товарища почувствовали себя плохо накануне вечером. В результате в казарму на Кронштадтскую приехала скорая помощь. Подростки были госпитализированы с острым ингаляционным отравлением хлорсодержащим веществом.

    Выяснилось, что все трое делали уборку в туалете. Курсанты смешали в ведре хлорку и средство от ржавчины, после чего надышались парами.

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