Больше двух лунок не сверлить, пешню не забывать. В Петербурге прописали правила для зимних рыбаков и пешеходов

В Смольном подготовили проект изменений в правила охраны жизни людей на водных объектах. Кроме буйков и запрещающих знаков на пляжах, там есть новости для любителей покататься на коньках и порыбачить на льду.
Документ опубликован 27 ноября. Согласно ему, на водных объектах Санкт-Петербурга запрещается оборудование и эксплуатация ледовых переправ, а также сам выход на лёд в соответствующий период. «Оборудование площадок для катания на коньках разрешается при толщине льда не менее
Во время подлёдной рыбалки нельзя пробивать более двух лунок на площади
«При переходе водного объекта по льду следует пользоваться проложенными тропами, а при их отсутствии — убедиться в прочности льда с помощью пешни», — уточняется в проекте (пешня — тип лома для создания проруби).
В Петербурге прямо сейчас действует запрет на выход на лёд.