Больше двух лунок не сверлить, пешню не забывать. В Петербурге прописали правила для зимних рыбаков и пешеходов

В Смольном подготовили проект изменений в правила охраны жизни людей на водных объектах. Кроме буйков и запрещающих знаков на пляжах, там есть новости для любителей покататься на коньках и порыбачить на льду.



Документ опубликован 27 ноября. Согласно ему, на водных объектах Санкт-Петербурга запрещается оборудование и эксплуатация ледовых переправ, а также сам выход на лёд в соответствующий период. «Оборудование площадок для катания на коньках разрешается при толщине льда не менее 0,25 м и глубине водоема не более 1,5 м », — говорится в проекте.