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    В Крыму из-за шторма эвакуируют население затопленных поселков

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    25 населенных пунктов в Крыму отключены от электричества. Разгул стихии вынудил население эвакуироваться.

    Как сообщает МЧС России, к ночи 27 ноября эвакуированы 142 человека. Часть уехала подальше от побережья к родственникам, остальных перевезли в пункты временного размещения.

    «Из-за непогоды частично отключены от электроэнергии 25 населенных пунктов в 10 муниципальных образованиях. Для проведения ремонтно-восстановительных работ привлечены 78 аварийно-восстановительных бригад», — добавили в МЧС.

    Тем временем в Сочи погода дала временную передышку пилотам. Как сообщается в канале аэропорта, в Адлер возвращаются ушедшие на запасные аэродромы самолеты.

    В воздушной гавани организован оперативный штаб «для принятия всех необходимых управленческих решений».

    Ветер начал усиливаться над Черным морем днем 26 ноября. К вечеру порывы местами достигали 40 метров в секунду, а волна поднялась до 7–9 метров. В Краснодаре, Одессе, крымских городах рвет провода, сносит крыши и деревья.

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