«Зенит» благодаря поражению «Краснодара» впервые в сезоне возглавил таблицу по итогу тура

Футбольный клуб «Зенит» по итогу 16 тура чемпионата России вышел на первое место в таблице. Произошло это благодаря поражению «Краснодара» в матче с «Уралом» (1:3).

Теперь петербургский клуб лидирует с 33 очками, а «Краснодар» опустился на вторую строчку с 32.

Отметим, что «Зенит» впервые в сезоне поднялся на вершину турнирной таблицы. Краснодарцы возглавляли чемпионат в первом и втором турах. В третьем их обогнал «Спартак», после чего южане вновь захватили лидерство вплоть до сегодняшнего дня.

Напомним, что в своем матче 16 тура «Зенит» разгромил «Сочи» со счетом 3:0. Подробнее об игре читайте в материале «Фонтанки».