    Сейчас

    -9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -9˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -12

    1 м/с, с-в

    755мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.81eur96.92

    «Зенит» благодаря поражению «Краснодара» впервые в сезоне возглавил таблицу по итогу тура

    1529
    10 комментариев

    Футбольный клуб «Зенит» по итогу 16 тура чемпионата России вышел на первое место в таблице. Произошло это благодаря поражению «Краснодара» в матче с «Уралом» (1:3).

    Теперь петербургский клуб лидирует с 33 очками, а «Краснодар» опустился на вторую строчку с 32.

    Отметим, что «Зенит» впервые в сезоне поднялся на вершину турнирной таблицы. Краснодарцы возглавляли чемпионат в первом и втором турах. В третьем их обогнал «Спартак», после чего южане вновь захватили лидерство вплоть до сегодняшнего дня.

    Напомним, что в своем матче 16 тура «Зенит» разгромил «Сочи» со счетом 3:0. Подробнее об игре читайте в материале «Фонтанки».

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК11
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    Гость26 Ноя 2023 в 17:43
    «Зенит» — чемпион! 🤗
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close