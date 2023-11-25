«Зенит» разгромил «Сочи» и временно возглавил таблицу

В пользу футбольного клуба «Зенит» завершился матч 16-го тура чемпионата России против «Сочи». Петербуржцы забили три гола в ворота худшей команды и как минимум до завтрашнего дня поднялись на первое место. О том, как проходил матч, — в репортаже «Фонтанки».

В 16-м туре чемпионата России «Зенит» встретился с худшей командой чемпионата — «Сочи». Напомним, что по итогам сезона-2021/22 сочинцы стали серебряными призерами чемпионата, однако уход главного тренера Владимира Федотова оказался настолько болезненным, что южане не пришли в себя до сих пор. В текущем чемпионате у них вообще ничего не получается: всего 10 очков после 15 туров и заслуженное последнее место. И если «Зенит» действительно претендует на чемпионство, то забивать «Сочи» надо было минимум три-четыре гола. Иначе зачем это все. Сергей Семак перед игрой, естественно, был более сдержан.



«Сочи» — это команда, которая хорошо играет дома прежде всего. Но был и выездной матч, который они против «Урала» провели — достаточно результативно, добились очень яркой победы. Это команда, где собраны очень хорошие, качественные игроки, по игре и забитым мячам они одни из лучших. Во второй восьмёрке только «Ростов» забил больше — там есть кому забивать. Это опытная и хорошо сыгранная команда, я бы не назвал её аутсайдером по игре. Нас ждёт очень непростой и тяжёлый матч, мы к этому готовы», — говорил главный тренер «Зенита».



Также он сообщил, что в матче не примут участие Матео Кассьерра, Густаво Мантуан, Вячеслав Караваев и Дмитрий Васильев. В итоге стартовый состав на игру выглядел так: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос (капитан команды), Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Родригао, Данил Круговой, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Вильсон Изидор.

Перед началом игры на «Газпром Арене» устроили торжественную церемонию в честь второго подряд чемпионства женского «Зенита». Девушек поздравили и вручили им медали с кубком перед тысячами болельщиков. Их успехи отметил даже глава «Газпрома» Алексей Миллер.



«Высоко держим знамя футбольной столицы!» — заявил Миллер.

Несмотря на звание худшей команды чемпионата, «Сочи» неплохо держался на старте матча. С другой стороны, «Зенит» не предлагал гостям каких-то сложных задач. Немного спутала планы сочинцев травма защитника Ваньи Дркушича. Его заменил на 18-й минуте Иван Миладинович. Один из немногих моментов в первом тайме исполнил Дуглас Сантос. Бразилец рванул на подачу к дальней штанге и даже без прыжка пробил головой, мяч попал в сетку, но с внешней стороны ворот.



По-настоящему прорвало уже в добавленное время первого тайма. «Зенит» получил право на очередной угловой. Родригао дождался подачи в штрафную, опередил защитника гостей и головой срезал мяч в угол ворот.

В начале второго тайма главный судья Кирилл Левников назначил в ворота «Сочи» пенальти за игру рукой в штрафной. К 11-метровой отметке подошел Клаудиньо, но забить по-пижонски «паненкой» ему не удалось. Мяч без проблем забрал вратарь Никита Гойло. Впрочем, спустя всего несколько минут петербуржцы все-таки увеличили отрыв.

На 58-й минуте защитники южан поднялись слишком высоко. Вендел выполнил передачу на ход Изидору, который зацепился за линию офсайда, убежал один на один, обыграл вратаря и закатил мяч в сетку ворот.

Завершил разгром Андрей Мостовой на 89-й минуте. Сутормин со своей половины поля выполнил роскошный пас, Мостовой выскочил из-за спин защитников, обработал мяч и из-за пределов штрафной пробил мимо вратаря.

Итог 3:0 в пользу «Зенита» — закономерная победа, которая помогла минимум до завтрашнего дня подняться на первое место, опередив на одно очко «Краснодар», у которого игра в запасе.



— В первые 40 минут нам не хватало скорости, — заявил после матча с «Сочи» Сергей Семак. — Контролировали мяч, но острых моментов с игры практически не было. Хорошо, что смогли забить со стандарта. Когда соперник обороняется глубоко, нужно играть быстрее и правильно принимать решения на футбольном поле. Во втором тайме игра раскрылась, мы стали играть острее и заслуженно победили. В обороне мы сыграли неплохо, но в атаке есть куда расти, что мы и будем делать.

Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться



