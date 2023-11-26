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    ХАМАС подтвердил убийство четырех своих командиров. Освобождена вторая группа заложников

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    Военное крыло ХАМАС (бригады Изаддина аль-Кассама) заявило об убийстве четырех командиров в секторе Газа. Об этом 26 ноября сообщает телеканал «Аль-Арабия». Обстоятельства их гибели не указываются.

    Известно, что среди убитых командир Северной бригады Ахмад аль-Гандур, Айман Сиам, возглавляющий группу ракетных запусков ХАМАС, а также Ваэль Раджаб и Раафат Салман.

    Палестинское движение ранее освободило 13 израильских заложников и четырех граждан Таиланда, сообщала Армия обороны Израиля.

    Израильские власти в свою очередь отпустили из тюрем вторую группу заключенных в рамках сделки с ХАМАС, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира».

    С 24 ноября действует четырехдневное соглашение между ХАМАС и Израилем о временном прекращении боевых действий для освобождения заложников. В первый день ХАМАС освободил 13 заложников-израильтян, 10 подданных Таиланда и одного гражданина Филиппин. Израиль в ответ освободил 39 палестинских заключенных.

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    Комментарии 18

    Гость26 Ноя 2023 в 17:33
    Мочите шерсть !
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