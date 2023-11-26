    Сейчас

    -9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -9˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -12

    1 м/с, с-в

    755мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.81eur96.92

    МВД объявило в розыск пресс-секретаря владельца Instagram* и Facebook*

    2901
    27 комментариев

    МВД России объявило в розыск Энди Стоуна, пресс-секретаря компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией. Об этом 26 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на карточку с данными Стоуна в базе розыска ведомства.

    Согласно данным, «Стоун Энди Марк, 1981 года рождения, разыскивается по статье УК». Сама статья публично в базе никогда не указывается.

    Весной 2022 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против сотрудников компании Meta. В ведомстве тогда отмечали, что пресс-секретарь компании Энди Стоун сообщил о временном снятии компанией Meta на своих платформах запрета «на призывы к насилию в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения». После этого суд запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность, как и саму Meta*.

    * Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ25
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 28

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    27
    close