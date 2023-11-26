МВД объявило в розыск пресс-секретаря владельца Instagram* и Facebook*

МВД России объявило в розыск Энди Стоуна, пресс-секретаря компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией. Об этом 26 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на карточку с данными Стоуна в базе розыска ведомства.

Согласно данным, «Стоун Энди Марк, 1981 года рождения, разыскивается по статье УК». Сама статья публично в базе никогда не указывается.

Весной 2022 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против сотрудников компании Meta. В ведомстве тогда отмечали, что пресс-секретарь компании Энди Стоун сообщил о временном снятии компанией Meta на своих платформах запрета «на призывы к насилию в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения». После этого суд запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность, как и саму Meta*.