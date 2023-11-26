Российские ПВО отразили массовую атаку дронов. Один беспилотник врезался в жилой дом

Российские средства противовоздушной обороны сбили минимум 24 дрона ночью и утром 26 ноября. Об отраженной атаке сообщило Минобороны и главы регионов.
Так, по данным Минобороны, 11 беспилотников ночью и 13 утром пытались атаковать территорию Московской, Тульской, Калужской, Смоленской и Брянской областей.
В Тульской области сбили два беспилотника. Один из них потерял управление и врезался в многоквартирный дом, сообщил губернатор Алексей Дюмин во «ВКонтакте». По словам главы региона, один из жильцов дома получил легкое резаное ранение. Ему оказана медицинская помощь.
БПЛА также были перехвачены в разных районах Московской области: в районе Наро-Фоминска, в Одинцовском и Раменском городских округах, а также в Подольске. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал происходящее «попыткой массовой атаки». Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о трех случаях «повреждения строений на земле», пострадавших нет.
В Брянской области уничтожили четыре беспилотника — над Карачевским и Брянским районами, рассказал губернатор Александр Богомаз. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о сбитых дронах на территории Дзержинского и Жуковского районов. Жертв и разрушений нет.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы подавили атаку беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет.