СКА отыгрался в матче с «Торпедо», проигрывая 0:3, и вырвал победу в серии буллитов

В пользу хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против нижегородского «Торпедо». Встреча проходила в Петербурге 25 ноября. Армейцы с Невы выиграли со счетом 4:3 по итогам серии буллитов (0:2, 0:1, 3:0, 1:0).
В течение первых двух периодов СКА пропустил сначала три шайбы подряд. Забили за «Торпедо» Алексей Кручинин (2 минута), Антон Силаев (9 минута) и Богдан Конюшков (35). В третьем периоде петербуржцы смогли сравнять, благодаря шайбам Валентина Зыкова (41 и 46) и Александра Гальченюка (56). Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов точнее оказались армейцы с Невы. Победный бросок нанес Валентин Зыков.
СКА продолжает занимать пятое место в таблице Западной конференции с 42 очками. Впереди как раз «Торпедо» с 43 очками.
Следующий матч СКА проведет 28 ноября в Петербурге против московского «Динамо».