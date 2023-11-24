Финские СМИ: российские и финские пограничники не смогли договориться по ситуации с просителями убежища

Пограничная служба Финляндии провела переговоры с российскими коллегами по ситуации на границе. Об этом 24 ноября сообщают финские СМИ.
По словам пограничников, которые цитируют издания Суоми, решение, позволяющее стабилизировать ситуацию или положить конец наплыву просителей убежища, найти не удалось. При этом российская сторона сослалась на соблюдение собственного законодательства, в соответствии с которым не может препятствовать приезду граждан третьих стран к финской границе, заявили в Пограничной службе Финляндии.
Посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря сегодня посетил МИД РФ, где донес финскую позицию по закрытию границ. «Финляндия заботится о безопасности своих границ, и в этом контексте мы готовы продолжить сотрудничество с Пограничной службой ФСБ России в соответствии с действующими международными договорами», — сообщили в МИД Финляндии по итогам встречи.
Власти Финляндии решили закрыть с 23 ноября все пропускные пункты на границе с Россией, кроме самого северного — «Райа-Йоосеппи» — «Лотта». При этом на самом ближайшем пункте пропуска «Салла» скопилось почти 400 беженцев, желающих выехать в Финляндию. Из-за кризисной ситуации в регионе ввели режим повышенной готовности, а на въездах в область поставили дополнительные КПП.
200 иностранцев, которые хотели попасть в Финляндию, были отправлены с закрытого КПП «Салла» в Петербург. Еще 55 беженцев везут к последнему открытому КПП «Райа-Йоосеппи» — «Лотта».