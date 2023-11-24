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    Петербургский подросток выстрелил себе в лицо из ракетницы

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    Пятнадцатилетний юноша был доставлен сегодня из квартиры на Кушелевской дороге в одну из детских больниц Петербурга с травмой, больше характерной для боевых ранений.

    Как стало известно «Фонтанке» 24 ноября, подросток рассказал о несчастном случае, который произошел рано утром во время манипуляций с сигнальной ракетницей. Когда она была направлена в лицо ребенку, произошел выстрел.

    В итоге серьезно пострадал глаз, есть рваные раны, медики заподозрили контузию. О произошедшем проинформировали полицию.

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