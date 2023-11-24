Петербургский подросток выстрелил себе в лицо из ракетницы

Пятнадцатилетний юноша был доставлен сегодня из квартиры на Кушелевской дороге в одну из детских больниц Петербурга с травмой, больше характерной для боевых ранений.



Как стало известно «Фонтанке» 24 ноября, подросток рассказал о несчастном случае, который произошел рано утром во время манипуляций с сигнальной ракетницей. Когда она была направлена в лицо ребенку, произошел выстрел.



В итоге серьезно пострадал глаз, есть рваные раны, медики заподозрили контузию. О произошедшем проинформировали полицию.

