Учителям Петербурга рассказали, как строить суверенное образование, чтобы у школьников не возникло отрыжки

Фото: Егор Алеев / ТАСС Поделиться Поделиться





Новый учебник истории обсудили с петербургскими учителями министр просвещения РФ Сергей Кравцов и помощник президента Владимир Мединский. Педагоги понадеялись, что пособие поможет в обучении детей иноагентов и релокантов. В ответ им сказали, что функция «доносить идеологическое оружие» возложена именно на них.



Перед началом встречи в педагогическом университете имени Герцена сотрудник департамента Министерства просвещения предупредил присутствующих, что мероприятие транслируют в соцсетях, будет «смотреть вся Россия», а значит нужны «яркие жизнерадостные лица». Он попросил задавать вопросы, чтобы встреча была живой, а не отрепетированной, «как в стандартном варианте».

В голубом зале университета собрались учителя истории, магистранты, директора школ и родители. Министр просвещения Сергей Кравцов начал встречу с заявления об информационной атаке на новый учебник истории. По его словам, акция координировалась западными спецслужбами. «Не хотят, чтобы у нас была суверенная система образования, хотят вернуть нас обратно», — сказал он, добавив, что информационную войну «мы выиграли».

На встрече вспомнили 90-е , когда школам предоставили «псевдоавтономию», учреждения могли выбирать, какими учебниками пользоваться. Число пособий по истории доходило до шестидесяти. Если в 90-е в учениках воспитывали индивидуализм, то сейчас время вернуться к «коллективному мы» и суверенному образованию. Новый единый учебник истории для 10–11-х классов, по словам одного из его авторов Владимира Мединского, содержит «объективные факты», исторические портреты. «Нам пришлось столкнуться с большой оппозицией, в том числе и среди научного сообщества, которое, видимо, еще не отвыкло от западных грантов за свои работы. В числе тех претензий, которые предъявлялись некоторыми рецензентами на наш учебник, было вычеркнуть упоминание блокады Ленинграда как военного преступления», — заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

При этом пособие, которое сейчас готовится для 5–9-х классов, «идет сложно», так как эксперты по-разному оценивают исторические события. К новому учебнику истории школы получили письмо с календарным поурочным планированием, чтобы «избежать поверхностного изучения».

Кравцов объявил, что в общей школе увеличат число часов на изучение истории. Зал зааплодировал. «Полторы тысячи часов!» — пошутил один из учителей. На заднем ряду засмеялись. По словам министра, увеличение часов на историю — это преимущество перед США, где «никто из школьников не знает, что происходило за пределами страны».

В разговор вступил учитель истории Ново-Девяткинской школы Владислав Мазуров. Он отметил, что в классах присутствуют дети иноагентов и релокантов и спросил, поможет ли учебник изменить взгляды этих учеников. «Учебник — не волшебная палочка, всё зависит от учителя. От того, как простроите с ними диалог. Если вы будете по бумажке зачитывать постановление партии и правительства, наверное, смысла никакого не будет. Если вы сможете объяснить предысторию...» — сказал Мединский. По его словам, последняя глава учебника, посвященная боевым действиям на Украине, была переписана, потому что в изначальном варианте там было «бесконечное и крайне неудачное цитирование Путина». А учить школьников истории нужно так, чтобы не вызывать у них отрыжку.

«Большое видится на расстоянии. Но к вопросу о тех, кому релоканты мозги замусоривают. Одно вне критики, и это надо детям объяснять — личный героизм и личное мужество тех, кто с честью выполняет свой долг, присягу. Кто строит там дома под обстрелом, кто преподает там в школе в прифронтовой зоне, кто восстанавливает мирную жизнь. Это невозможно критиковать, это и есть герои нашего времени», — объяснил министр. Учитель 402-й гимназии Вероника Копланова процитировала слова Никиты Михалкова о том, что история — это иммунитет человека, и сейчас, по ее мнению, необходима «прививка исторической правды». Она вспомнила, как в церковной лавке в Екатеринбурге увидела книги «великолепного качества» о полководцах и создателях оружия. Они стоили 90 рублей. Такие книги необходимы для семейного чтения, считает педагог.

Обсудили на встрече фильм «Свадьба в Малиновке». Учителя удивились, что он находится в рекомендованных для просмотра школьниками, ведь «гражданская война — это трагедия, а фильм веселый». Мединский не увидел в советской классике никаких противоречий, назвав знаменитую сцену, где дед Нечипор произносит: «Опять власть меняется», гениальной и пророческой. Также автор учебника истории вспомнил роман «Война и мир», в котором Лев Николаевич «допустил художественный вымысел», но это не повод исключать книгу из школьной программы. Закончил свое выступление Мединский обзором «придирок, идеологических нападок, визга» под видом критики учебника истории. Так, в обзоре педагога, признанного иностранным агентом, Тамары Эйдельман* «много яда». «По сути одна конкретная претензия: в учебнике написано сэр Черчилль, а надо Уинстон Черчилль», — сказал Мединский.

Признанный иноагентом Михаил Ходорковский* посвятил учебнику « 40-минутный спич». «Видный историк, ну что я могу здесь сказать. Сам факт, что какой-то кровавый упырь вылез и это его затронуло за живое, значит мы на правильном пути, — сказал Мединский. —Цитирую: "В отличие от советских времен, когда хорошей книги по истории было не сыскать, сейчас в интернете выложено множество материалов, лекций, например, "Википедия" [зал начинает смеяться] для самых ленивых и любознательных". Забыли, что есть голливудское кино, по нему еще можно историю поучить. "Бесславные ублюдки" Тарантино — там показано, как закончилась Вторая мировая война». Микрофон взял мужчина в пиджаке и галстуке. С серьезным видом он начал задавать вопрос Мединскому.

— Я один из старейших директоров Приморского района одной из старейших школ, она 1900 года, и фамилия моя Стариков. Мы понимаем, и вы нам сегодня еще раз разъяснили, что предстоит большой труд. Но вопрос не об учебнике, а вот ваш взгляд и ваше понимание, а кто будет это идеологическое оружие, не будем стесняться этого, мы понимаем, что такое история, будет доносить? Тем более мы понимаем, что паттерны поведения изменились у детей, родителей и учителей…

— Короткий ответ: вы. *Михаил Ходорковский и Тамара Эйдельман внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»