«Долбаный государственный переворот». Почему на российских телеканалах не смогли выговорить название украинской революции

«Фонтанка.ру»
Десятилетие Евромайдана стало одной из главных тем для ведущих и гостей общественно-политических ток-шоу на российских федеральных каналах. Название государственного праздника Украины стало испытанием — его не смогли вспомнить или выговорить.
Концентрат недельных эфиров НТВ, «
В августе 2014 года Владимир Зеленский писал в своих соцсетях, что покинул Россию, в своих выступлениях высмеивал ДНР и ЛНР (Донецкая и Луганская Народные Республики), открыто выражал поддержку киевской АТО (антитеррористической операции) на территории Донбасса.
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