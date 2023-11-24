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    «Долбаный государственный переворот». Почему на российских телеканалах не смогли выговорить название украинской революции

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    «Фонтанка.ру»

    Десятилетие Евромайдана стало одной из главных тем для ведущих и гостей общественно-политических ток-шоу на российских федеральных каналах. Название государственного праздника Украины стало испытанием — его не смогли вспомнить или выговорить.

    Концентрат недельных эфиров НТВ, «России 1» и Первого канала показываем 24 ноября в традиционной рубрике «Фонтанки» — «Коробка передач». Действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому припомнили, что в январе 2014 года он был одним из ведущих «Голубого огонька».

    В августе 2014 года Владимир Зеленский писал в своих соцсетях, что покинул Россию, в своих выступлениях высмеивал ДНР и ЛНР (Донецкая и Луганская Народные Республики), открыто выражал поддержку киевской АТО (антитеррористической операции) на территории Донбасса.

    Обсудили также и «Майдан-3», о котором на этой неделе заявил Зеленский, обвиняя в его подготовке Россию. Ведущие ток-шоу согласились с необходимостью еще одного переворота на Украине, «чтобы к власти пришли нормальные люди».

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