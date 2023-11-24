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    В Петербурге назвали победителей конкурса «Строитель года 2.0» — горожане голосовали за них на «Фонтанке»

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    1 комментарий

    В Петербурге наградили победителей конкурса «Строитель года 2.0», организованного СРО А «Объединение строителей Санкт-Петербурга». Поскольку в 2023 году конкурсу исполнилось 20 лет, то решено было отметить лучшие проекты двадцатилетия, а сам конкурс и все номинации получили приставку «2.0».

    Всего в этом году в конкурсе было 10 номинаций — кандидатов выдвигала экспертная комиссия, состоящая из председателей профильных комитетов. В шести номинациях проголосовали эксперты, в четырех — жители города смогли отдать свои голоса с помощью «Фонтанки». В двух спецноминациях эксперты решили назвать и поблагодарить за многолетнюю работу на благо развития строительного рынка города один из крупнейших банков города и учебное заведение.

    Победителями, по выбору экспертов, стали:

    • в номинации «За заслуги перед строительной отраслью 2.0» — Вахмистров Александр Иванович;
    • в номинации «Лучшая компания 2.0» — холдинг Setl Group;
    • в номинации «Лучший проект редевелопмента под общественно-культурное пространство 2.0» — «Новая Голландия»;
    • в номинации «Лучший объект коммерческой недвижимости 2.0» — ТРЦ «Галерея»;
    • в номинации «Лучший объект общественно-делового назначения 2.0» — КВЦ «Экспофорум»;
    • в номинации «Лучший проект редевелопмента под жилищное строительство 2.0» — ЖК Familia.

    Горожане, голосуя на «Фонтанке», выбрали:

    • в номинации «Лучший проект комплексного освоения территории 2.0» — Экорайон комфорт-класса «Юнтолово» («Главстрой Санкт-Петербург»);
    • в номинации «Лучший культурно-досуговый объект 2.0» — Стадион «Газпром Арена»;
    • в номинации «Лучший объект городской транспортной инфраструктуры 2.0» — Западный скоростной диаметр;
    • в номинации «Ожидание 3.0» — метро до аэропорта «Пулково».

    Специальные номинации:

    • «Лучшее учебное заведение по подготовке кадров для строительной отрасли» — Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет;
    • «За значительный вклад в развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга» — ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

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    Комментарии 1

    Гость24 Ноя 2023 в 13:34
    како место у плотника 4?
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