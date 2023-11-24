В Петербурге назвали победителей конкурса «Строитель года 2.0» — горожане голосовали за них на «Фонтанке»

В Петербурге наградили победителей конкурса «Строитель года 2.0», организованного СРО А «Объединение строителей Санкт-Петербурга». Поскольку в 2023 году конкурсу исполнилось 20 лет, то решено было отметить лучшие проекты двадцатилетия, а сам конкурс и все номинации получили приставку «2.0».

Всего в этом году в конкурсе было 10 номинаций — кандидатов выдвигала экспертная комиссия, состоящая из председателей профильных комитетов. В шести номинациях проголосовали эксперты, в четырех — жители города смогли отдать свои голоса с помощью «Фонтанки». В двух спецноминациях эксперты решили назвать и поблагодарить за многолетнюю работу на благо развития строительного рынка города один из крупнейших банков города и учебное заведение.

